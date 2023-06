Ángela Aguilar debutará como conductora en Premios Juventud 2023

Ángela Aguilar seguirá haciendo historia en Premios Juventud 2023, pues fue elegida como una de las conductoras en esta edición tan especial en la que celebrarán el 20 aniversario de esta entrega de premios, organizada por Univision.

La cantante habló sobre esta noticia en una entrevista para ‘Despierta América’, en donde contó cómo fue que se enteró que fue seleccionada para acompañar a Alejandra Espinoza en la conducción de la ceremonia.

“Fue una cosa que mis papás estuvieron platicando con Nacho (Meyer, presidente de Univision) y estuvieron hablando sobre el tema de tener una participación, y yo no me enteré hasta el final, cuando mi papá de repente un día que estábamos desayunando, o creo que estábamos en el coche, me dice, ‘oye, qué te parece si quieres ser la host’”, comentó la joven mexicana.

En un inicio comentó que su reacción fue de un poco de miedo, pues no puede ver de lejos, por lo que siente que le costaría trabajo leer el teleprompter. “Papá, espérate tantito que yo no veo de lejos, yo no puedo leer el teleprompter”, fue lo que le respondió a Pepe Aguilar en un principio.

No obstante, también reveló que fue al oculista, en donde le dieron sus nuevos lentes de contacto, por lo que ya se encuentra lista para la ceremonia, en la que además está nominada en cuatro categorías: Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Mejor Colaboración Regional Mexicana y Quiero Más.

Quiénes son los artistas más nominados en Premios Juventud 2023

En esta edición de Premios Juventud ocho artistas están empatados en el puesto del más nominado, se tratan de Bad Bunny, Grupo Frontera, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira y Tini, que podrían llevarse hasta nueve galardones.

Además, CNCO se despedirán de sus fanáticos con una presentación en el mismo escenario sobre el que un año atrás anunciaron su separación.

