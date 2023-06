Ángela Aguilar una vez más presume un fastuoso regalo que le hizo famoso cantante

Ángela Aguilar una vez más anduvo presumiendo los obsequios que le regalan previo a sus conciertos. Y esta vez publicó en sus redes un fastuoso obsequio de parte de un famoso cantante y productor.

Sí, aunque no lo crean la estadounidense recibe constantemente regalos previo a sus conciertos, pero particularmente de su familia.

Por eso, esta vez no quiso dejar pasar de publicar como siempre todo lo que le pasa. Y en su cuenta de Instagram, Ángela mostró el hermoso detalle que le dio su padre Pepe Aguilar, quien le obsequió dos bellos arreglos de flores.

Fueron dos arreglos de rosas, uno de color amarillo y las otras rojas. Las cuáles iban de parte de su padre Pepe Aguilar y Machine Records, disquera familiar a la que pertenece la propia intérprete de “Ahí donde me ven”.

Ángela se encuentra en la recta final de su gira “Pienso en ti”, eventos muy pequeños que se han hecho en Estados Unidos, donde no ha tenido la recepción esperada, pues no son llenos absolutos, a pesar de que los recintos donde se presenta no son grandes, y mucho menos se asemejan a “Jaripeo sin Fronteras”, evento que hace con su familia.

Cabe recordar que, a pesar de su gran talento, lo que más se ha hablado de ella en meses recientes son sus actitudes y comentarios desafortunados en redes sociales.

Pues a pesar de que no deja de repetir ante la prensa que se siente mexicana, y justamente vive de la música Regional Mexicano. Ha dicho que es 25% argentina. Tras el campeonato del mundo de la Albiceleste en Qatar 2022.

Algo que no ha podido superar, pues sus fans se lo recuerdan a cada rato, por ello, ella no deja de insistir que se siente mexicana. Aunque no nació en estas hermosas tierras, ya que ella es oriunda de Estados Unidos.

“Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí, es un orgullo, yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada, mis papás me enseñaron a ser orgullosa de dónde vengo, vengo de muchos lugares, mi sangre viene de muchos lugares” ÁNGELA AGUILAR EN CONFERENCIA DE PRENSA

Cabe recordar que tampoco ha tenido tino para dejar de presumir todos los lujos con los que vive, algo que ha desatado la furia de los fans, pues no dejan de llamarla vacía y materialista en redes sociales.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar presume selfie con misterioso joven en Instagram ¿Romance en puerta?

Ángela Aguilar estrena nueva canción y así suena “Invítame un café” con Steve Aoki | VIDEO

Majo Aguilar alista dueto con su padre que enviará a la lona el de Pepe y Ángela Aguilar

Pepe Aguilar se burla y critica a sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en redes

Christian Nodal conquista su concierto más importante a lado de Ángela Aguilar, Cazzu y Ana Bárbara | VIDEO