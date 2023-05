Christian Nodal conquista su concierto más importante a lado de Ángela Aguilar, Cazzu y Ana Bárbara | VIDEO

Por fin llegó el día para Christian Nodal, el que él había denominado el más importante en lo que va de su carrera. Pues llegó al fin al afamado Foro Sol de la Ciudad de México, donde el mexicano había generado dudas sobre si llenaría o no, y la verdad se llevó una sorpresa como pocas.

Pues a este foro le caben 60 mil asistentes, uno de los más grandes de Latinoamérica. Pocos han conquistado este recinto, como en su momento lo hizo Coldplay, Grupo Firme, y el más reciente fue RBD, quienes sin presentarse todavía, ya agotaron más de cuatro fechas.

¿Cómo estuvo el concierto de Christian Nodal en el Foro Sol?

Así que la hazaña de Nodal, quien con 24 años, parecía casi imposible. Pues el concierto comenzó 25 minutos tarde. Pero la buena noticia llegó cuando la lluvia hizo tregua con el sonorense, y ya no volvió a aparecer, a pesar de que la capital había sufrido torrenciales.

Y eso fue sólo el inicio, pues Nodal de plano arranco con varios de sus éxitos, entre ellos “La Mitad”, hit que hizo viral a lado de Camilo. Así como “Por el resto de tu vida”, que ha sido una de las colaboraciones consentidas de sus fans a lado de Tini.

Greeicy (@Greeicy_rendon) es la primera invitada de Nodal. Cantan “Por El Resto De Tu Vida”. 🎤 pic.twitter.com/gjUoz75WJ7 — Reforma Gente! (@reformagente) May 28, 2023

Otras de las canciones que interpretó y han sido éxitos fueron: “Probablemente”, “Ya no somos ni seremos”, “Se me olvidó”, “Si te falta alguien”, “La Despedida”, “Aguardiente”, “No te contaron”, “Yo no se mañana”, “La Sinvergüenza”, “Aquí abajo”, “Me dejé llevar”, “Vivo en el 6”, “Quédate”, “Amor Tóxico”, fueron algunos de los temas que hicieron retumbar el Foro Sol en las 2 horas y media de concierto.

Así arranca Christian Nodal su concierto en el Foro Sol.🤠 #NodalEnElForoSol pic.twitter.com/zTvVMIJeBE — Reforma Gente! (@reformagente) May 28, 2023

La noche arrancó perfecto, con un Christian sonriente y disfrutando cada melodía, pues de plano se le veía muy sorprendente el haber congregado a más de 50 mil personas.

Ya que pare ser honestos se notaron algunas zonas un poco vacías como lo fue en el lado izquierdo del Foro Sol, contrario al famoso palomar. Donde se vieron lugares vacíos, así como la zona general, de plano no se llenó por completo.

A pesar de ello la gente se unió y cada canción, absolutamente todas, hasta los más recientes éxitos como “Cazzualidades”, las corearon a todo pulmón desde la primera canción hasta la última, que fue su más grande éxito “Adiós Amor”, con la que cerró el concierto.

Las sorpresas de la Noche que hicieron estremecer a Nodal y sus fans

Hubo tres momentos en particular que podemos decir que de plano se llevaron la noche lluviosa en la capital mexicano y que justamente fueron protagonizadas por mujeres importantes en la vida de Christian.

El primero se dio con Ana Bárbara, con quien cantó el exitaso que es “Solos”, un dueto que sin duda hizo vibrar el recinto mexicano.

Y a la vez, cantaron “Lo Búsqué”, éxito que Ana ha llevado a otros niveles, y que todo el Foro de plano no pudo evitar de cantar, además de los múltiples halagos que le dio de manera constante al sonorense, la cantante potosina.

¡Y siguen lloviendo las estrellas! @anabarbaramusic también es llamada al entarimado para cantar “Solos”. 🤠🎤 pic.twitter.com/wQhFIHTfyy — Reforma Gente! (@reformagente) May 28, 2023

Mientras que el segundo, y que realmente podríamos asegurar que fue la verdadera sorpresa de la noche, fue la incursión de Ángela Aguilar. Quien sólo salió a cantar “Dime Como Quieres”, pues sólo cantó con el mexicano y la estadounidense no interactuó más con Nodal, ni le otorgó otra melodía como lo hizo Ana Bárbara.

Lo qué sí destacó de esta famosa canción, fue que es la primera vez que la cantan en un concierto juntos, pues recordemos que la hicieron en plena pandemia. Y no se les había visto juntos en un escenario ¿Cómo no quiere que la quiera? @AngelaAguilar__ también acompaña a Christian Nodal. pic.twitter.com/qFwTTK3ITH— Reforma Gente! (@reformagente) May 28, 2023

Y la cereza del pastel sin duda fue cuando la penúltima canción de la noche, fue la repetición de “De los Besos que te di”, la cual a pesar de que ya la había cantado, decidió de nuevo intperpretarla, pero hubo un poderoso motivo para hacerlo.

Pues ¿recuerdan que fue una canción que hizo más famosa por un dueto con Belinda?, esto provocó que Christian decidiera terminar con todo rastro de su expareja y darle el lugar a la madre de su hija, Cazzu. 📹| Christian Nodal y Cazzu bailando "De Los Besos Que Te Dí" en el Foro Sol de Ciudad de México.



(vía: luis_viveros) pic.twitter.com/E72fSvA6bX— Christian Nodal Daily (@NodalDaily) May 28, 2023

Ya que al repetirla, sorprendió Cazzu y salió al escenario con Nodal, donde sólo estuvo abrazada a él por unos minutos en los que le dedicaba esta melodía a la argentina, quien se veía hermosa y muy casual, pero eso sí, presumiendo su pancita de embarazo.

