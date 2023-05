Christian Nodal le hace una inesperada promesa a su pequeña hija que tendrá con Cazzu

Christian Nodal nos tiene más que emocionados a todos sus fans, pues además de que se encuentra con su gira Forajid2, con la cual la está rompiendo en todo recinto donde se presenta, ha decidido abrir su corazón sobre cómo se encuentra viviendo esta etapa de espera para su próxima paternidad.

Pues el cantante de “Aguardiente”, ha confesado que se siente muy emocionado por la llegada de su pequeña hija. A quien decidió hacerle una hermosa promesa, pues quiere que viva la vida bien y feliz.

Y a pesar de que todavía no nace, reveló que no hay cosa que no haría ya por ella, pues es una princesita a quien espera con muchas ansias.

Fue en una charla con el programa “Hoy”, donde Andrea Escalona le preguntó justamente cómo se sentía con esta espera de debutar como papá, pues apenas tiene 24 años de edad, y le falta mucho por vivir.

“Tú también ya estás viviendo esa experiencia, donde dejas de lado muchísimas cosas y priorizas las más importantes, para que crezca con mucho amor y que tenga una vida bonita, que sea un buen ser humano, y que la disfrute y que sea feliz” CHRISTIAN NODAL

Apuntó primero Nodal, sobre lo que sueña que pueda llegar a tener su bebé, pues sabe la importancia que tiene llegar a un lugar lleno de amor y arropo.

Pero de igual forma, el oriundo de Caborca, Sonora señaló que lo que más desea es no pasarle a su pequeña hija ninguno de sus traumas, con los que ella tuviera que cargar, pues de por sí la vida ya es difícil.

Cargar con los traumas de los padres lo hace todavía más complicado, por lo que promete que hará todo lo posible para que sea libre y disfrute como debe de ser.

“Yo no quiero pasarle ninguno de mis traumas, ni de mis faltas, ni nada de eso. Yo nada más quiero que sea un bebé con mucho amor. No creo que vaya a ser celoso, creo que también ayuda que la mamá es un gran ser humano y, entre los dos, creo que vamos a encontrar ese balance. Creo que va a ser una bebé muy feliz” CHRISTIAN NODAL

