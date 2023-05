Christian Nodal confiesa que Cazzu fue muy difícil de conquistar y da inesperado consejo | VIDEO

El romance entre Cazzu y Christian Nodal comenzó lleno de polémica, pues surgió al poco tiempo de que terminó su compromiso con la española, Belinda.

Pero de acuerdo a lo que apenas reveló el cantante mexicano, al parecer no la tuvo tan fácil para conquistar a Julieta, nombre real de Cazzu.

Así se lo reveló a nuestra excolaboradora, gran amiga y súper experta del espectáculo, Mandy Fridmann, quien charló con el cantante azteca para el medio español “Las Top News”, donde Chris se desató como hilo de media y contó de todo un poco sobre su relación con la argentina.

Pues Nodal relató que le costó muchísimo trabajo que Cazzu le diera el sí, ya que, según él, cortejar a una joven argentina no es tarea fácil.

Por lo que tuvo que isar algunas tácticas de romanticismo que usa para sus canciones, pero tampoco le funcionaron. Así que tuvo que idear cosas nuevas para conquistar a la trapera.

Cabe recordar que el intérprete de “Aguardiente” está a la espera de debutar como papá con la famosa sudamericana, con quien tendrá una pequeña bebé. La cual se espera que dentro de muy poco de a luz.

Ante todo, esto, el cantante de “No te contaron mal” señaló que justo por eso decidió hacer una canción para contar algunos detalles de cómo fue el proceso de conquista. Por lo que la canción llevará por nombre “Cazzualidades” y cómo le hizo para enamorar a Cazzu.

Apuntó Nodal, quien confesó que en Argentina ahora al amor le han quitado el romanticismo, y en especial a las jóvenes argentinas. Por eso aconseja que no se rindan.