Christian Nodal lo cuenta todo y revela los síntomas de embarazo que ha compartido con Cazzu

Al parecer falta muy poco para que Christian Nodal por fin conozca a su primogénita a lado de Cazzu. Quien ya deja ver que su embarazo está bastante avanzado.

Ante esto, los cuestionamientos sobre cómo ha vivido el embarazo no cesan, y una de las dudas de sus fans y la prensa en general para el cantautor mexicano es ¿Cómo ha vivido el embarazo de su pareja?

Pues en muchas ocasiones los papás suelen tener síntomas, y en ocasiones hasta más evidentes que la futura mamá. Y parece que ese podría ser el caso del intérprete de “Aguardiente”.

Fue durante una charla con el programa “Hoy”, donde Christian no se anduvo con rodeos y detalló cómo ha sido este proceso, que para él ha sido maravilloso. Incluso hasta los síntomas de embarazo que ha compartido con la trapera.

“He tenido mareos, pero al inicio, me pasaba que llegaba a ciertos lugares donde detectaba más los aromas y me daban nauseas. Eran más los mareos, la verdad sí me asusté, hasta fui a checarme al médico y todo, pues no sabía qué me estaba pasando, y que estaba embarazado”

CHRISTIAN NODAL