Ángela Aguilar estrena nueva canción y así suena “Invítame un café” con Steve Aoki | VIDEO

Estamos a tan solo unas horas de escuchar el nuevo tema que Ángela Aguilar, la llamada “Princesa del regional mexicano” esta vez es una colaboración con el reconocido DJ Steve Aoki, por lo que fanáticos de ambos artistas ya esperan con ansias escuchar este nuevo tema.

Fue hace unas horas que tanto Steve Aoki como Ángela Aguilar lanzaron a través de sus redes sociales, sin embargo, esta mañana se presentó un adelanto en exclusiva de “Invítame un Café” el tema que promete ser el nuevo éxito de “La Princesa del regional mexicano”.

Fue a través del programa Hoy que los conductores de la emisión presentaron un breve adelanto de cómo se escucha “Invítame un Café”, y no, no es el mismo que los artistas compartieron en redes sociales el día de ayer.

En este adelanto se puede ver a Ángela interpretar un fragmento de “Invítame un Café”, mientras que baila al ritmo de la mezcla de Steve Aoki, los segundos que pudimos escuchar de este tema, la joven intérprete de regional mexicano canta un pedazo de la canción “La Gata bajo la lluvia” que interpreta Rocío Durcal.

“Lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lagrima perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, ¡ay! amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte…”, se escucha cantar a Ángela Aguilar

Asi suena la colaboración entre Angela Aguilar y Steve Aoki pic.twitter.com/YfJ590XSTj — Lo + viral (@VideosVirales69) June 15, 2023

Y aunque no hemos escuchado el tema completo para determinar si es que se trata del cover completo de “La Gata bajo la lluvia” lanzada en la década de los 80’s con la voz de Rocío Durcal o si bien solo utilizan ese fragmento como parte de la mezcla de este nuevo tema.

Lo anterior lo descubriremos una vez que escuchemos el tema completo y para eso aún debemos esperar por lo menos algunas horas más, pues el estreno de “Invítame un Café” será este viernes 16 de junio.

Aún no se ha revelado si será a través del canal oficial de Youtube de Steve Aoki o del de Ángela Aguilar, por lo que deberán estar pendientes a través de las redes sociales de los intérpretes, para tener detalles de esta información.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que el DJ nacido en Florida trabaja con estrellas del regional mexicano pues hace algunos meses éste colaboró con Natanael Cano, intérprete de corridos tumbados, mismo tema que fue muy bien recibido por sus seguidores, así que se espera que esta nueva colaboración tenga la misma respuesta que el antes mencionado.

Sigue leyendo: