Majo Aguilar revela que su tío, Pepe Aguilar, fue quien la dejó fuera de “Jaripeo sin fronteras” | VIDEO

La familia Aguilar parece que le encanta vivir en medio de los reflectores, pues esta vez se dio a conocer que Pepe Aguilar decidió hacer a un lado a su sobrina, hija de su hermano, Antonio Aguilar, la talentosa Majo Aguilar del famoso show “Jaripeo sin Fronteras”.

Diversos medios y hasta fans aseguraban que la que se había hecho a un lado de este show había sido la propia Majo, pero la realidad fue completamente distinta para la intérprete de “Me vale”.

Quien, durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, reveló cómo fue que quedó fuera de este show en donde no sólo participan su tío Pepe Aguilar y su papá, Antonio Aguilar Jr.

Pues también son parte de él sus primos e hijos de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar. Decisión que a ella sólo le quedó acatar, pues al parecer no le preguntaron.

“Mi tío se le hizo lo más conveniente que estuviera mi papá, que estuviera Ángela, que estuviera Leonardo y todos ellos, y ya, todo bien. Yo estoy muy agradecida, también me gusta mucho cuando a ellos les va bonito” ÁNGELA AGUILAR

Lo cierto es que, aunque no participa en este show al que Pepe le ha metido mucha producción, y no ha tenido los llenos esperados. A Majo le está yendo de maravilla por separado, pues diversos artistas no dejan de invitarla a ser parte de su show.

Como pasó recientemente con Ana Bárbara, con quien cantó en su concierto y dejaron enamorados a sus fans, quienes aclamaban una colaboración muy pronto.

Además de que Majo se ha ganado el cariño del público, y a la vez ser la consentida de los Aguilar, pues no se la pasa en escándalos y mucho menos presumiendo sus lujos como lo hace su prima Ángela.

Quien a cada rato le encanta estar metida en polémicas, pues no deja de publicar cosas controversiales en sus redes sociales. Que desatan la furia del público, así como el presumir en cada oportunidad todos los lujos y el poder adquisitivo que posee.

Así como comentarios poco acertados como el que es mitad argentina, cuando su carrera la ha hecho gracias a la herencia de sus abuelos y cantando música mexicana.

Mientras que Majo no ha renegado de sus raíces aztecas, y, al contrario, ha reinventado el traje charro de la mujer, pues lo ha usado en múltiples colores que encantan a sus fans y los porta con orgullo, dándole un toque único a su estilo y diferenciándose de toda su polémica familia.

