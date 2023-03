Ángela Aguilar reaviva polémica al presumir su acento argentino y los fans se la acaban en redes | VIDEO

Ángela Aguilar al parecer no aprendió nada y ya se le está haciendo costumbre el provocar polémicas innecesarias que sus fans de plano no soportan. Esta vez revivió la controversia de su desatinado comentario: “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 25% Argentina, 100% orgullosa de Argentina, todos somos más celestes que el cielo”.

Pues al parecer a Ángela le gusta que hablen más de sus polémicas declaraciones que de su propia música. Ya que en esta ocasión decidió grabarse hablando con acento argentino, algo que ya le había traído problemas con anterioridad.

En esta ocasión la menor de los Aguilar se dejó ver en un video en el que muestra sus dotes “argentinos”, pues le salió muy natural el acento sudamericano. Ya que durante un corto clip que publicó en redes comienza a charlar con su familia con este acento.

A lado de su famoso padre y se alcanza a ver a su madre, estuvieron caminando en España. En donde ella intentó imitar a alguien nacido en Buenos Aires mientras explicaba a donde intentaron ir a cenar, pero no salió como esperaban.

“Yo tengo un frío de las carambas, che. Dejate de jo**”, dice la artista entre risas. Este hecho ha desatado miles de críticas en su contra, debido a que ya con anterioridad se había dicho orgullosamente argentina.

¿Por qué molesta a los fans que Ángela Aguilar se diga argentina?

Es muy simple, y los comentarios en sus redes sociales lo explican. Ya que la cantante estadounidense ha saltado a la fama gracias a la música mexicana y claramente no a la argentina.

Por lo que diversos fans la acusan de sólo estar utilizando a los mexicanos, así como el legado de sus abuelos para conseguir fama y dinero.

Pues la publicación que lanzó después de que Argentina fuera campeona del Mundo en el pasado Mundial de Qatar 2022. Fue bastante desafortunada para su carrera, ya que muchos mexicanos se sintieron usados y ofendidos por la intérprete de “Ahí Donde me ven”.

Aunque cabe recordar que su abuela materna es argentina, realmente ella saltó a la fama gracias a lo que sus abuelos, Doña Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar, padres de su papá, Pepe Aguilar construyeron como mexicanos exitosos en la música mexicana.

De eso han vivido los Aguilar toda su vida, por lo que sintieron una ofensa de que, según sus admiradores, los esté usando sólo para hacer negocio y no respete el legado de sus abuelos, como el resto de sus familiares, como el caso de su prima Majo Aguilar.

