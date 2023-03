Ángela Aguilar se pone brava tras acusaciones por no llenar sus conciertos | VIDEO

Ahora sí que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, anda brava, pues al parecer no le gusta que se le hagan críticas ni a ella ni a sus espectáculos.

En su regreso a México después de pasar unas costosas vacaciones en Francia, la cantante de “Ahí donde me ven”, se topó con algunos medios de la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, a quienes les tuvo que dar sí o sí algunas declaraciones.

Durante este encuentro con la prensa, Ángela fue cuestionada sobre la polémica que se desató después de que se diera a conocer que no había vendido ni el 15% de las entradas del concierto en la Plaza de Toros de la capital mexicana.

Eso desató que la hija menor de Pepe Aguilar se pusiera brava ante la pregunta de los comunicadores, ya que no le agrada que le critiquen sus espectáculos y mucho menos que no tiene llenos absolutos junto a su padre, su tío y su hermano con “Jaripeo sin fronteras”.

@Angela Aguilar 🙂 da la cara y responde a quienes aseguran ella y su familia no venden boletos 👏🏼👏🏼 #natanaelcano_official #angelaaguilar #pepeaguilar #leonardoaguilar #familiaaguilar #aguilar #fypシ

“Para qué te contesto es pregunta, mejor vayan al show y vean cómo no se venden los boletos. Pero la verdad yo me siento verdaderamente afortunada, contenta y feliz y libre y sonriente, estoy aquí en México. Voy a comer tacos, llevo diez días comiendo comida francesa, me hace falta algo picante”.

ÁNGELA AGUILAR