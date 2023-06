Charlyn Corral, la Jugadora del Año de la Liga MX, habló sobre su decisión de dejar al Atlético de Madrid para volver a México

Pese a las críticas que recibió cuando dejó el fútbol de LaLiga para volver a la Liga MX, Charlyn Corral declaró que regresar a su país fue una de las mejores decisiones de su vida.

Luego de recibir el Balón de Oro que la avala como la Jugadora del Año de la Liga MX Femenil, la delantera de Pachuca confirmó, más que nunca, que tomó la decisión correcta.

“Cuando decido venir a México me doy cuenta de que fue una gran decisión. En su momento se me cuestionó el hecho de volver de un Atlético de Madrid, pero fue una de las mejores decisiones de mi vida”, comentó.

Vale recordar que la futbolista llegó a las Tuzas en el 2021, después de disputar 6 campañas en España, las primeras 4 con el Levante y las otras dos con el Atlético de Madrid, aunque en la última solamente disputó un encuentro.

Ante la inactividad, la atacante tomó sus maletas y firmó con Pachuca, donde ahora está muy feliz, al lado de su familia, triunfando ante sus paisanos y siendo testigo y protagonista del crecimiento del balompié en su país natal

“Desde niña trabajé para tener frutos en mi país, jugar con estadios llenos y hoy que lo estoy viviendo, muchas veces no lo puedo creer y hoy, ver que el fútbol femenil está creciendo y todavía va a más, me hace poner la piel chinita y me hace exigirme más y no bajar los brazos”, expresó.

Charlyn Corral es la goleadora de las Tuzas de Pachuca.

Foto: Imago7

Estas declaraciones las realizó al final de la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, en la que fue galardonada con el reconocimiento femenino más importante de la velada celebrada en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, mismo que ganó tras ser la líder de goleo individual de la liga.

“Este premio me costó mucho, trabajé mucho, tuve el honor de ser Pichichi en España y desde que vine a México me propuse ganarlo en mi país. Lo logré, no fue fácil, hubo días duros, pero quiero agradecer a mis compañeras, gracias a ellas nunca me di por vencida, pude ganar este premio, pude hacer un récord de goles. A veces como delantera, falló los fáciles, pero anotó los difíciles, pero lo más importante es que nunca bajo los brazos”, mencionó durante la ceremonia al momento de recibir el reconocimiento.

