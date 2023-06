Horóscopo: qué será de tu semana del 26 de junio al 1 de julio de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Será pura alegría en casa y pura pasión en la intimidad. Recibe regalos junto a dulces demostraciones de afecto. Pareja muy unida.

DINERO: Los vaivenes económicos no frenarán su marcha. Optimista y concentrado. Póngase al mando del grupo.

CLAVE DE LA SEMANA: Jamás avance a ciegas. Haga antes un mapa de situación.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Se resuelven problemas domésticos, de familia y vivienda. Desconectado de asuntos sentimentales. Se amiga con alguien olvidado.

DINERO: Ambiente hostil, intente aislarse lo más posible cuando perciba mucha tensión. Curva financiera peligrosa.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada suele ser tan sencillo como parece a simple vista. Indague.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Hiperactividad compartida. Viajes, paseos y mil actividades grupales que puede compartir felizmente con su pareja. No tomará decisiones.

DINERO: Negocios que se empantanan. Tira y afloje por dinero que empañará un poco sus mejores vínculos.

CLAVE DE LA SEMANA: Mejor dosificar la euforia de estos días.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Demasiado ocupado con problemas de trabajo como para dejar un espacio para las emociones. El afecto ayuda a reponer fuerzas.

DINERO: Cierto caos financiero crece en proporción geométrica. Limítese a hacer lo que debe y no sume tareas.

CLAVE DE LA SEMANA: Aguarde el momento ideal para iniciar un vínculo serio.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Marte y Venus son los planetas del deseo y el amor, ambos están en su signo y le ofrecen sus bendiciones. Sentimientos puros y sinceros.

DINERO: Llegan ofertas tan convenientes como inesperadas que darán con todos sus prejuicios por tierra. Éxito.

CLAVE DE LA SEMANA: Organice el trabajo a su manera.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: A la hora de trabajar, movedizo e impetuoso. En casa, buscará estar solo para relajarse y pensar. Trate de armonizar.

DINERO: Progreso laboral sostenido. Dé menos explicaciones a sus colaboradores, puede confundirlos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si está en guardia le costará que los demás lo cuiden.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Habrá luchas de poder y crisis, pero todas con final feliz. Si no se decide en el amor, es momento de jugarse sin tantos rodeos.

DINERO: Si quiere ser número uno, nada ni nadie podrá interponerse, pues tendrá la convicción, el deseo y la suerte a favor.

CLAVE DE LA SEMANA: La intuición será su mejor guía y no la razón.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Hará el dulce esfuerzo de conquistar o reconquistar a quien más le importa. Habrá varios encuentros previos y un final feliz.

DINERO: No se ponga a dar órdenes, por ahora todo apunta a un trabajo en equipo. Integrarse debe ser su objetivo.

CLAVE DE LA SEMANA: No es sabio pedir lo que el otro no puede dar. Ubíquese.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Usted es de los que han nacido para correr tras un ideal. Insista, esta semana alcanza a su alma gemela. No pierda la ilusión.

DINERO: Numerosas presiones harán que pierda la paciencia y la orientación. Haga un esfuerzo y céntrese, no pierda su rumbo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si una situación íntima lo perturba, defina ya.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Sentirá que pelea solo contra el mundo, pero cuando menos lo espere, una mano amiga lo rescata. Concilie con quienes lo quieren bien.

DINERO: Mercurio en su signo opuesto lo impulsa. Iniciará su carrera o ascenderá en ella a todo ritmo. No afloje.

CLAVE DE LA SEMANA: Trate con guante blanco a los que tienen poder sobre usted.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Marte y Venus en su signo opuesto lo alteran emocionalmente aunque generan también una fuerte atracción.

DINERO: Alto rendimiento profesional pese a sus preocupaciones personales. Haga alianza con quienes le faciliten el trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Las causas perdidas son su perdición? ¡No se arriesgue!

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Cambia su situación familiar y habrá problemas que lo desorientan. Pida que lo asesoren, las crisis no se superan a solas.

DINERO: Hipercreativo, entusiasmado y al día con las nuevas noticias que competen a su profesión. Progresos.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en su instinto al elegir un colaborador.

Por Kirón

