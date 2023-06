Eduin Caz reacciona a los rumores de que piensa en dejar Grupo Firme para hacerse solista

Eduin Caz es uno de los personajes más polémicos del género regional mexicano, pues sus excesos y su reciente divorcio lo han mantenido en el ojo del huracán y en esta ocasión surgieron rumores de que pensaba abandonar Grupo Firme para emprender una carrera en solitario.

Ante esto, el cantante salió a hablar sobre esto a través de sus redes sociales. “Aclarando otro tema no importante, tampoco me voy a hacer solista. No sé de dónde sacan tanta pen#*#d#, pero se suman todas las páginas. ¿Quién les está pagando para hablar mal de mí? ¿quién será?”, comentó.

De esta forma dejó muy claro que no piensa abandonar la agrupación que lo catapultó a la fama y que además vive un gran momento, ejemplo de eso son sus cuatro nominaciones en los Premios Juventud 2023, en las categorías Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Colaboración Regional Mexicana, Mejor Fusión Regional Mexicana y Mejor Álbum Regional Mexicano.

Además, recientemente dieron mucho de qué hablar al emular a Coldplay y convertirse en una de las pocas bandas en realizar conciertos inclusivos para que puedan disfrutar de sus presentaciones personas con afecciones del oído.

Por otra parte, Eduin Caz se convirtió en padre por tercera vez, en medio de su separación de Daisy Anahy. Pese al divorcio parece que la relación entre ambos se encuentra en buenos términos, aunque eso no ha evitado las críticas contra el cantante, pues supuestamente le fue infiel a ella en numerosas ocasiones.

