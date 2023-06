Eduin Caz de Grupo Firme no aguanta más y lanza contundente mensaje contra sus detractores

Una vez más Eduin Caz y Grupo Firme están bajo el ojo del huracán, pues los artistas han sido blancos en las últimas horas de críticas, así como chismes. Pues diversos medios mexicanos señalan que hay una decadencia en el éxito del grupo, así como diferencias entre sus integrantes.

Así que el vocalista principal de la famosa agrupación, no se quiso quedar callado, y tras tener un éxito rotundo en Monterrey, México, decidió usar sus redes sociales para acallar a todos sus detractores.

Eduin, quien junto a sus compañeros han sido acreedores a múltiples premios, así como reconocimientos por el éxito de sus canciones como “Ya Supérame”, “El Tóxico”, “Cada quien”, entre otros, fue muy conciso en sus palabras y argumentó que nada malo sucede con él y sus compañeros.

Ya que llegó hasta sus oídos que se especula de una supuesta enemistad entre varios de los integrantes. Además de que también se volvió de dominio público el problema que tienen algunos de los integrantes con el alcohol.

De igual forma las supuestas bajas en las ventas de las entradas para sus conciertos y las pocas visualizaciones de sus nuevos proyectos musicales.

“Miro que les duele mucho el éxito. Cual ‘seguir decayendo’. No miran que a cabo de retacar un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músicos. Ya relájense ya merito me voy a descansar, solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”

EDUIN CAZ