Samadhi Zendejas luce sus atributos al subir a un yate, usando un minibikini estampado

Samadhi Zendejas ha vuelto a impactar al presumir su curvilínea figura, pues en un video que compartió en sus historias de Instagram aparece luego de refrescarse en el mar, subiendo a un yate y luciendo su retaguardia al usar un minibikini estampado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana de 28 años no comparte muchas fotos en esa red social, pero su popularidad ha hecho que cuente con más de cinco millones de seguidores; recientemente subió la temperatura al modelar ropa interior de color nude, con su cuerpo lleno de aceite y dejando ver su tonificado cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Moulí Clinique (@mouliclinique)

El más reciente proyecto de Samadhi es “Vuelve a mí”, una serie cuyas grabaciones ya han comenzado y en la que comparte créditos con William Levy. Ella aprovechó para publicar varias fotos en las que aparece con el equipo de producción, durante las lecturas del guión y en el pizarrazo inicial. El estreno será dentro de unos meses por Telemundo. View this post on Instagram A post shared by SAMADHI (@samadhiza)

