Trump acusa al fiscal Smith, al DOJ y al FBI de filtrar audio donde habla de los documentos clasificados

El lunes por la noche la cadena de televisión CNN publicó un nuevo extracto del audio donde se puede escuchar a Donald Trump hablar sobre los documentos clasificados que sacó deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato, sobre todo de uno que involucra a Irán.

Si bien el audio se dio a conocer a inicios de este mes, el fragmento donde discute y muestra un documento clasificado sobre una posible acción militar en Irán es nuevo.

“Estos son los papeles”, dice Trump mientras habla de los planes de ataque al Pentágono.

Tras la publicación, el exmandatario usó Truth Social para lanzar una acusación sobre el fiscal especial Jack Smith.

“El fiscal especial trastornado, Jack Smith, trabajando en conjunto con el Departamento de Justicia y el FBI, filtró ilegalmente e hizo girar una cinta y una transcripción de mí, que en realidad es una exoneración, en lugar de lo que quieren que creas”, escribió Trump.

Y una vez más se dejó ver como una víctima “esta continua cacería de brujas es otra estafa de interferencia electoral, ¡son tramposos y matones!”.

La conversación y exposición de los documentos clasificados se dio durante una reunión en el club de golf y finca de Bedminster de Trump; en el audio se puede percibir como Trump mueve documentos y los describe como un “gran montón de papeles” a la gente con la que se encontraba.

Con esta nueva filtración, las afirmaciones de Trump de que no tenía documentos clasificados en su poder, como aseguró en una reciente entrevista con Fox News, lo ponen en una posición un tanto complicada.

“No había ningún documento. Esa fue una gran cantidad de documentos, y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas. Y puede haber retenido o no, pero eso no era un documento. Yo no tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias de periódicos, historias de revistas y artículos”, declaró Trump a Fox.

Hasta el momento se sabe que en aquella reunión en Bedminster de julio de 2021 participó Trump, así como dos de sus empleados, un escritor y un editor.

