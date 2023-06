CNN publica audio con nuevos detalles de la conversación de Trump sobre los documentos clasificados

Una vez más Donald Trump se encuentra en el ojo del huracán después de que la cadena de televisión CNN publicó el fragmento de un audio de 2021 donde se puede escuchar al exmandatario hablar sobre un documento “altamente clasificado”.

En la grabación, que supuestamente la cadena provino de una reunión en el club de golf y finca de Bedminster de Trump, se puede percibir como Trump mueve documentos y los describe como un “gran montón de papeles” a la gente con la que se encontraba.

Si bien el audio no es nuevo, sí lo es este fragmento donde se logra escuchar a Trump hablar específicamente de unos documentos relacionados con Irán.

“Estos son los documentos. Esto fue hecho por los militares y me lo dieron. Me presentaron esto, esto es extraoficial”, se escucha decir a Trump en otro momento de la grabación, al tiempo que reconoce que está mostrando información “altamente confidencial” y “secreta”.

Las declaraciones de Trump en este nuevo audio echan por tierra las afirmaciones que hizo días atrás en una entrevista con Fox News donde aseguró que no tuvo en su poder ningún documento clasificado como se ha asegurado.

“No había ningún documento. Esa fue una gran cantidad de documentos, y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas. Y puede haber retenido o no, pero eso no era un documento. Yo no tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias de periódicos, historias de revistas y artículos”, declaró Trump a Fox.

A inicios de este mes Trump se declaró inocente de 37 cargos relacionados con el mal manejo que le dio a cientos de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca una vez que terminó su mandato como presidente de los Estados Unidos y dirigió a su mansión de Mar-a-Lago.

Tras una redada del FBI, en agosto del año pasado, hallaron decenas de documentos por toda la mansión.

De acuerdo con el departamento, los documentos clasificados no solo se encontraban en la oficina principal de Mar-a-Lago, sino en una de las recámaras, la sala, el comedor y hasta en el baño.

Un portavoz de la campaña de Trump dijo que la grabación de audio “proporciona contexto que prueba, una vez más, que el presidente Trump no hizo nada malo en absoluto”.

Sigue leyendo:

• Suman pruebas contra Trump por documentos secretos

• Fiscal especial en el caso de documentos clasificados pide retrasar el juicio a Trump

• Trump recibe el primer lote de pruebas en su contra en el caso de documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago