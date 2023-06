Un simple error puede llevar a inmigrantes con Green Card a ser detenidos por ‘La Migra’

En junio de 2018, Víctor Cortés iba con un amigo, quien es indocumentado, cuando fueron detenidos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de que Cortés explicó que tenía visa de turista, pero había cometido un error: no portaba su identificación.

Los oficiales lo esposaron, pero aceptaron acudir a la vivienda donde se hospedaba, donde detuvieron a otra persona.

La historia de Cortés es un claro ejemplo de que cualquier extranjero debe cargar siempre una identificación si tiene estancia legal en el país, a fin de demostrar su situación, incluso los portadores de Green Card.

Hace unos días, Óscar Alejandro, un creador de contenido en redes sociales, enfrentó un problema similar al de Cortés, según explicó en un video publicado en Instagram.

Óscar reveló que fue retenido y casi detenido por la Patrulla Fronteriza, debido a que pudo demostrar su estancia legal en EE.UU., al tener una Green Card.

El creador de contenido mostró su licencia de conducir, pero no pareció suficiente.

“Hace pocos días, casi fui arrestado por migración acá en Estados Unidos… Estaba haciendo un viaje en auto desde Los Ángeles hasta Miami”, dijo Óscar, quien cruzó por El Paso, Texas, donde se topó con un punto de control de la Patrulla Fronteriza. “Un oficial te pregunta que si eres ciudadano de los Estados Unidos. En mi caso no lo soy y dije que no”.

El oficial migratorio le preguntó a Óscar cuál era su estatus migratorio. Él respondió que era Residente Legal Permanente, así que el agente le pidió mostrar su Green Card.

“Le respondí que no la tenía conmigo”, reconoció Óscar. “Le dije que no pensaba salir del país, por eso no portaba mi Green Card”.

El oficial se retiró con la licencia de conducir de Óscar, pero luego otra oficial le dijo a Óscar que se podía ir, pero con la advertencia de portar siempre su Green Card, porque su nombre había quedado en el sistema y ya no habría otra oportunidad.

Óscar reconoció que cuando recibió su Green Card de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), le llegó una carta que señala expresamente que el inmigrante con esta protección siempre debe portar la identificación “hasta que sea ciudadano”.

Abogados migratorios han sugerido a inmigrantes con alguna protección migratoria portar los documentos que permitan su identificación, como el Documento de Autorización de Empleo, sobre todo si viven en zonas donde opera la Patrulla Fronteriza.

