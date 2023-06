Cuatro futbolistas de la selección de Cuba abandonaron la concentración tras el primer partido de la Copa Oro

Cuatro integrantes de la selección masculina de fútbol de Cuba abandonaron la concentración tras el primer partido del combinado nacional realizado en la Copa Oro de la Concacaf, el cual terminó en derrota 0-1 frente a Guatemala.

El cotejo que fue celebrado este martes en Miami, Estados Unidos, no ayudó al combinado nacional cubano, quien no solo perdió el compromiso, sino que ahora también vio como cuatro de sus jugadores ya no están más en su concetranción.

Se trata de Roberney Caballero, Carlos Denilson Morales, Neisser Sandó y Jassael Herrera, elementos que no dijeron presente para abordar el vuelo de Miami a Houston (sur de Estados Unidos), donde la selección cubana tiene su segundo partido de grupo en unos días.

Informan que cuatro jugadores de la Selección de Cuba abandonaron la concentración de su Selección en Copa Oro: Roberney Caballero, Denilson Milanes, Neisser Sando, Jassael Herrera.

La selección no ha explicado cómo cubrirá estas ausencias en el banquillo de cara a los próximos choques en la Copa Oro.

Una treintena de deportistas de élite de Cuba han abandonado las concentraciones nacionales aprovechando salidas al extranjero en 2023. En los últimos años suman varios centenares, según han reconocido medios oficiales.

Las graves dificultades económicas que sufren los cubanos desde hace más de dos años han atizado un éxodo sin precedentes en la isla. Sólo el año pasado 313.000 nacionales llegaron de forma irregular a la frontera sur de EE. UU.

Jugadores de la selección de Guatemala celebran gol ante Cuba en el DRV PNK Stadium en Miami en el marco de la Copa Oro. Foto: Megan Briggs/Getty Images.

A esto se suma, en el caso de los deportistas, los problemas que tienen para salir al exterior y fichar por clubes extranjeros, donde pueden cobrar mucho más que en las competencias nacionales de su país durante su corta vida laboral.

En los medios oficiales se suelen recoger estos abandonos como “graves indisciplinas” e incluso “traiciones”.

La selección cubana se estrenó con derrota en la Copa Oro este martes antes Guatemala y el sábado se enfrenta con la revelación del grupo D, Guadalupe. Para el próximo martes está previsto el encuentro de los Leones del Caribe con Canadá, la teórica favorita del grupo.

