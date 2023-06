Deontay Wilder ataca a Andy Ruiz por querer bolsa de 50-50: “No eres nada comparado conmigo”

Después que el padre de Andy Ruiz dijera que Deontay Wilder le está ofreciendo solo el 30% de la bolsa y pidiera el 50% para realizar la pelea, The Bronze Bomber no se quedó callado y expresó que el mexoamericano no es nadie comparado con él.

En una entrevista con ES News, Wilder aseguró que nunca le mencionó la cantidad de dinero específica al también manejador de Ruiz y destacó la diferencias entre ambos. Para el excampeón estadounidense, la única razón por la que la gente quiere que la pelea entre ellos suceda es porque quieren ver lo rápido que noqueará a Destroyer.

“Preguntémosle al padre de Andy cuál fue la oferta porque no hemos hablado de nada de dinero. Entonces, ¿cómo sabe él que fue una oferta 70/30? No hablé con el padre de Andy sobre ningún tipo de dinero en absoluto. Y otra cosa, yo y Andy somos dos personas diferentes. Andy solo fue un campeón durante un abrir y cerrar de ojos. Soy un campeón de defensa de cinco años y diez títulos. ¡Es una diferencia! Andy no es nada comparado conmigo. No hay niveles (iguales para nada), punto. Ellos hablan de 50-50, pero no eres nada comparado conmigo, hermano. Tú fuiste campeón por un muy, muy corto periodo de tiempo. (…) Si dejas pasar esta oportunidad, probablemente sea la última oportunidad. Piénsalo”, dijo.

“Lo que poseo es poder. Pongo a la gente al borde de sus asientos cada vez. Así que no necesito cinturones para pelear, porque la gente viene a ver mi talento dado por Dios. Ahora, por otro lado, Andy, ¿qué estamos viendo de él? Un peleador bajo y gordo con manos pequeñas, lo que lo hace parecer rápido. Tiranosaurio Rex. Eso es todo. No vas a poner a nadie al borde de su asiento. Nadie se emociona. La única razón por la que alguien quiere ver esta pelea es porque quiere ver qué tan rápido lo noquearía. Puedo decirte esto, pronto lo verás inexistente en el mundo del boxeo. Lo verás en el estante. Porque no va a tener a nadie con quien pelear”, agregó.

Cabe destacar que el padre de Andy Ruiz indicó que no han firmado el contrato enviado por Deontay Wilder porque la única forma para que se lleve a cabo el enfrentamiento es que la repartición de la bolsa sea 50-50, ya que no aceptarán la “ridícula” cantidad que les está ofreciendo.

“Lo que pasa es que Wilder es un mentiroso. Empezó a hablar él y su entrenador, entonces ellos quieren que Andy acepte una cantidad ridícula, pero Andy no es cualquier boxeador, Andy fue campeón del mundo, el primer mexicano campeón del mundo (pesado) en la historia. Él fue campeón, hizo su historia, ahora no son campeones los dos. Wilder quiere ofrecerle el 30%. (…) No es buen dinero (…) 50 y 50 porque Wilder ya no es campeón”, declaró el padre de Ruiz al Izquierdazo.

Andy Ruiz Jr. venció a Luis Ortiz por decisión unánime en Los Ángeles, California. Foto: Harry How/Getty Images.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses. Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

