Monterrey pierde las esperanzas de sumar un fichaje estrella: Isco, Lucas Moura y Hulk han rechazado el nuevo proyecto de Fernando Ortiz

Rayados de Monterrey sigue buscando un fichaje estrella de cara a lo que será su nuevo proyecto encabezado por el Tano Ortiz de cara a la próxima temporada. En este sentido han sido varios nombres importantes los que se han mencionado para unirse al club, sin embargo hasta ahora la mayoría no ha dado el visto bueno para llegar a la Sultana del Norte.

Por esta razón desde la institución temen en fallarle a la afición y casi dan por hecho el fracaso de sumar a un refuerzo extranjero de talla internacional para Rayados. El argentino y nuevo entrenador ha colocado varios nombres en carpeta pero al parecer el proyecto no ha convencido a ninguno de los futbolistas involucrados o que al menos han sonado.

Fernando Ortiz “Tano” fue presentado como nuevo director técnico de los Rayados del Monterrey para el torneo Apertura 2023 (Foto: Andrea Jiménez / Imago7)

Foto: Imago7

Brasileños rechazan al Monterrey

Monterrey ha tanteado a par de jugadores brasileños, uno de ellos es el internacional Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como Hulk, el internacional de 36 años de edad y mundialista en Brasil 2014 con su selección, sigue siendo el líder del Atlético Mineiro luego de su paso por el fútbol chino y de ser la máxima figura del Zenit en Rusia. El futbolista brasileño habría recibido información sobre el interés de Rayados pero no le convenció el proyecto.

Lucas Moura ha sido el autor del hat-trick más importante de su carrera y del Tottenhan cuando en 2019 con tres tantos metió a los Spurs en su primera y única final de la UEFA Champions League. El brasileño también con pasado en el PSG, habría rechazado de igual forma la oferta del Monterrey.

Hulk con los colores del Atlético Mineiro en partido de Copa Libertadores (Foto: Daniel Apuy/Getty Images)

Futbolistas españoles también habría rechazado la oferta de Rayados

Oliver Torres, actual ficha del Sevilla y que no tiene claro su futuro, también habría sido contactado por el equipo del Tano y el español habría rechazado personalmente la oferta de unirse al equipo semifinalista del Torneo Clausura de la Liga MX.

El nombre de Isco, ex Real Madrid que ganó todo en el Bernabeu a pesar de no ser siempre figura, habría sido contactado pero al igual que el brasileño Hulk, habría escuchado la propuesta pero no quedó convencido con el proyecto de Fernando Ortiz.

Isco cuando formaba parte del Sevilla (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Además el delantero argentino del Sao Paulo, Jonathan Calleri fue el otro crack que se rehusó a incorporarse a Rayados de Monterrey. Hasta ahora la llegada de un crack de talla mundial para el equipo del Tano está siendo prácticamente imposible y todo se ha quedado en ofertas rechazadas.

Sigue leyendo:

. Ya le ganó al América: “Tano” Ortiz venció a su exequipo en partido amistoso

. Fernando Ortiz hizo su debut con Rayados de Monterrey y venció 3-1 a Cancún FC

. Héctor Moreno y Xavi Hernández ya son compadres: El DT del Barcelona apadrinó al hijo del seleccionado mexicano