Ya le ganó al América: “Tano” Ortiz venció a su exequipo en partido amistoso

La demora en la búsqueda de su DT le está pasando la factura al América en su “Tour Águila”, ya que siguen sin conocer la victoria ni el gol, luego de caer en su segundo partido de pretemporada, aunque lo más llamativo del cotejo fue que enfrentaron a su anterior entrenador: Fernando Ortiz.

En el partido amistoso celebrado en Edinburg, Texas, los Rayados de Monterrey, ahora dirigidos por el “Tano” Ortiz, se llevaron el triunfo por la mínima diferencia, con gol de Germán Berterame.

El duelo atraía la atención de los fanáticos por dos razones principales, una era ver a Ortiz frente a su exequipo y la otra era la expectativa sobre el debut de André Jardiné en el banquillo azulcrema.

En la primera, el “Tano” sacó la mejor parte con el triunfo y en la segunda, los fans se quedaron esperando, ya que, por segunda ocasión consecutiva, Jardiné se quedó en un palco y no en la banca, donde fue Diego Cervantes quien dirigió al equipo.

América salió al campo con un plantel alterno, ya que le dio oportunidad a los jóvenes. El cuadro azulcrema solo lució peligroso al principio del encuentro, principalmente al minuto 13, cuando Mauricio Reyes recibió un pase filtrado y buscó superar al guardameta Esteban Andrada, pero éste último estaba atento y evitó la caída de su marco.

Fuera de eso no hubo mayor peligro por parte de los emplumados, quienes, en cambio, mostraron una buena fortaleza en la defensa, ya que Rayados llegaba en repetidas ocasiones a zona de peligro, pero los zagueros siempre estuvieron bien parados. El gol cayó de tiro libre al minuto 32 y en esa ocasión ni la defensiva ni el arquero pudieron evitar la anotación. Luego de eso, el marcador no se movió y tampoco hubo muchas emociones, ya que ambos técnicos se dedicaron a probar diferentes esquemas y jugadores de cara al Torneo Apertura 2023.

Fernando Ortiz fue presentado como DT de Rayados el 5 de junio.

¿Qué sintió Fernando Ortiz al enfrentar al América?

Al final del encuentro, el “Tano” fue cuestionado por los medios sobre sus impresiones al chocar con su exequipo, pero le restó importancia al hecho y ratificó su agradecimiento hacia los azulcremas.

“Es un partido amistoso contra un exequipo donde estuve, pero no me genera otra cosa que no sea un partido amistoso. Agradecido siempre con el Club América”, expresó.

