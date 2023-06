¿Hubo traición? Fernando Ortiz habla de su salida de América: “Me voy tranquilo y con dignidad”

Luego de su salida tras el fracaso de América en el Torneo Clausura 2023, Fernando Ortiz y las Águilas separaron sus caminos y comenzaron los rumores extraoficiales de que el DT pudo haberse ido por la puerta de atrás después de ser eliminado en la semifinal del campeonato a manos de las Chivas, el acérrimo rival; sin embargo, el DT rompió el silencio y en una entrevista aclaró cómo fue su salida.

En charla con ESPN, el entrenador que rápidamente encontró trabajo nuevamente en la Liga MX, ahora como timonel de los Rayados de Monterrey, aseguró que los rumores sobre la traición eran mentira y aclaró que se marchó con la dignidad intacta y muy agradecido con el equipo azulcrema.

“Hay muchas cosas que son mentiras, pero es parte del juego, hay que saber aceptarlas, estoy tranquilo, te lo dije recién, me fui con una dignidad realmente valorable para mi persona”, comentó.

De la misma forma, el “Tano” dejó entrever que fue él quien tomó la decisión de irse del equipo, asumiendo las consecuencias de la eliminación.

“Tenía que dar un paso al costado haciéndome cargo de la situación y esa fue la realidad“, acotó.

Sin embargo, no hay rencores entre ambas partes y Ortiz resaltó que salió muy agradecido con el equipo que le dio la oportunidad de llegar a la Liga MX.

“Estoy sumamente agradecido con la institución América que me dio la posibilidad de trabajar, de por vida voy a estar agradecido a todos y no va a quedar uno de esa institución o empleado que no voy a estar agradecido, de todo lo que se dijo obviamente sabemos muy pocos la verdad de cómo fue realmente, pero yo me voy tranquilo y con dignidad. Me voy muy agradecido con la institución y muy agradecido con la gente que confío en mí”, explicó.

Finalmente, el estratega habló sobre su próxima aventura con Monterrey, la cual afrontará con compromiso y responsabilidad, aunque no se comprometió a ganar el campeonato.

“Estoy feliz, contento de tener una nueva posibilidad de trabajar que eso es muy importante y afrontarlo desde el primer día que tuve la posibilidad de dirigir un club de primera división, con el compromiso, la humildad y la sencillez que todo sea conocen. Con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, es un club que siempre aspira a estar allá arriba en las posiciones campeonato, trabajaremos para que podamos darle una identificación rápida al equipo y poder estar allá arriba”, concluyó.

