Por qué las licencias de conducir para indocumentados ya no serán aceptadas en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado 10 de mayo una de las leyes más antiinmigrantes de todo Estados Unidos, la ley SB 1718, que no solo obliga a los empleadores de más de 25 personas a formar parte de E-Verify, sino que también castigará a aquellos indocumentados que lleguen conduciendo con una licencia expedida de otro estado.

De acuerdo con la controvertida ley, ningún condado o municipalidad “puede proporcionar fondos a una persona, entidad u organización con el fin de emitir una tarjeta o documento de identificación a una persona que no proporcione prueba de presencia legal en los Estados Unidos”.

Además, especifica que las licencias de conducir y permisos emitidos por otros estados exclusivamente para inmigrantes no autorizados no serán válidos en Florida, por lo que se solicitará a los oficiales de la ley citar a un conductor con licencia no válida especificada y emitir una multa.

En Florida, el castigo por manejar sin una licencia válida es de hasta 60 días en la cárcel y $500 dólares de multa.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados mantendrá una lista en su sitio web sobre la clase de licencias de conducir de otros estados que son no válidas en el estado, así como las circunstancias bajo las cuales ciertas personas están exentas de obtener una licencia de conducir.

En el estado también se penalizará a quienes transporten a personas inmigrantes, por lo que “una persona que, a sabiendas y deliberadamente, transporta a este estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha ingresado a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su ingreso ilegal de otro país comete un delito”.

Por lo que si una persona ingresa a Florida con una persona ilegal (no se especifica que sea familiar o no) estaría cometiendo un delito grave de tercer grado.

