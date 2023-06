Qué signos del zodiaco buscan el amor con desesperación: temen a la soledad

Cada signo del zodiaco tiene su propia manera de canalizar el amor, mientras algunos solo se preocupan por vivir el momento, otros buscan con desesperación a una persona que los ame, se sienten aterrados ante la idea de quedarse solos toda la vida, lo que significa viven en una constante carrera contra el tiempo.

Son 5 los signos que no pueden soportar la idea de estar solos, de acuerdo con un ranking del sitio Horóscopo Negro. Cuando sufren un desamor se van a otros brazos para sanar sus heridas, pero no tienen la madurez para vivir un amor real, comentan los astrólogos de la página online especializada en predicciones del horóscopo.

Esta misma necesidad de amar y ser amados los lleva a precipitarse en relaciones que no tienen futuro, y es que apresurar las cosas no significa realmente que haya un entendimiento romántico entre ambas partes.

Si bien todos los signos del zodiaco se sienten motivados por encontrar la pareja ideal, no todos priorizan la búsqueda de su alma gemela. Entonces, ¿qué signos son los que están desesperados por amor?

Para algunas personas, su signo los hace ansiosos por encontrar desesperadamente el amor.

Foto: Shutterstock

Si bien no necesita de alguien para cumplir sus sueños, Géminis quiere compartir sus logros con las personas que ama. En este sentido, vive en una constante búsqueda de la pareja ideal, aquella que se atreva a soltar sus prejuicios y lo motive a perseguir sus metas. Este signo suele saltar de relación en relación y se establece hasta saber que está con alguien que tiene el potencial de ser su cómplice para toda la vida.

Cáncer no suele abrir su corazón fácilmente y cuando se atreve a compartir cariño y amor, le duele el alma saber que esa persona no era la indicada. Este signo busca con desesperación sentirse amado y protegido porque suele pasar por muchas amargas experiencias, y es que ser el más sensible del Zodiaco tiene consecuencias. Las rupturas son más dolorosas y la sensación de quedarse solo, sin compartir un hogar, lo aterra.

Tauro desea una relación romántica, profunda, estable y sincera. Cuando se involucra con alguien su mente visualiza compartir una vida juntos, sin embargo, es duro darse cuenta que la mayoría de sus parejas no tienen la madurez para dar ese paso. Incluso puede llegarse a preguntar a si mismo si hay algo malo en él. La respuesta es no, más bien, tu signo no tiene la paciencia esperar a que esa persona decida madurar.

El problema de tu signo es que lo rechazan por la mala fachada que tiene. Tu carácter rudo aparenta ser frío, distante, malhumorado y cerrado, pero la realidad es que en tu corazón hay mucho amor por compartir y pasión por complacer. Es difícil que alguien cumpla con todas tus expectativas, por lo que te pone ansioso saber que nadie tiene todo lo que necesitas.

¿El orgulloso Leo está desesperado por amor? Así es. A pesar de su apariencia egocéntrica y narcisista, Leo en el amor necesita alguien que no se vea eclipsado por su brillo, por el contrario, busca una pareja que lo complemente, esté a su altura y mucho más. No todos tienen el carácter para amar a un Leo.

Sigue leyendo:

• Por qué Cáncer es el signo más difícil de entender

• 4 signos del zodiaco que prefieren citas en casa a cenas en restaurantes

• El lado oscuro de tu signo zodiacal: cómo te afecta en el amor