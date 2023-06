El lado oscuro de tu signo zodiacal: cómo te afecta en el amor

Al igual que los signos del zodiaco tienen aspectos positivos, poseen un lado oscuro que puede salir a la luz en diversas circunstancias de la vida, como el amor.

Estas características son las que deseamos queden en las sombras o nadie más conozca, salvo nosotros mismos, pero no significa que se queden guardadas ante los demás.

Tarde o temprano mostraremos nuestro lado malvado o menos agradable, y es que el lado positivo de nuestro signo puede convertirse también en negativo en circunstancias que nos llevan al extremo.

Los astrólogos creen conocer estos rasgos pueden ayudarnos a comprender más sobre nosotros mismos y canalizarlos en positivo. Con base en un artículo de Well+Good, te decimos el lado oscuro de tu signo que le afecta en el amor.

Cada signo del zodiaco tiene un lado oscuro que influye en sus relaciones de pareja. Foto: Shutterstock

Aries actúa sin pensar y en muchos casos esa audacia es una ventaja, pero en el amor podría ser una desventaja también. La impulsividad puede llevarlo a comenzar relaciones que realmente no deseaba o parecer desconsiderado con su pareja pues podría malinterpretarlo.

La determinación puede convertirse en su rasgo más negativo porque en una relación puede parecer terco, inflexible y dominante. Si bien su nivel de compromiso es bueno con su pareja, a veces debe relajarse y ceder el control.

El lado oscuro de Géminis es que se aburre demasiado rápido. Esto puede provocar que su pareja perciba desinterés o falta de compromiso, pero en el aspecto positivo ocasiona que la chispa de su relación se mantenga encendida porque es dinámico y divertido.

Cáncer demuestra afecto protegiendo y cuidado a su pareja, pero en el lado negativo puede resultar asfixiante o demasiado protector. Este signo debe recordar que no siempre puede mantener protegidos a los suyos.

A tu signo le encanta ser el centro de atención, pero esa inclinación por el drama puede ser demasiado para tu pareja. Llegará el punto de que no te soportará porque parecerá que solo quieres buscar pelea. Los desacuerdos no mantienen interesante una relación, puede acabarla, dicen los astrólogos.

La tendencia a la perfección y ser tan meticuloso hasta en el más mínimo detalle pueden ser buenos cuando no te llevan a criticar a tu pareja. Ser demasiado quisquilloso puede ser desgastante en tu relación.

Tu diplomacia y necesidad de hacer que todo sea justo también puede parecer superficial. Esquivar las conversaciones comprometedoras quizá no sea una buena estrategia para evitar discusiones. Hacer valer lo que piensas y sientes es positivo en una relación.

El deseo de control y del “todo o nada” puede provocar heridas muy profundas en tu relación. Cuando tienes miedo de avanzar puedes ser capaz de romper la asociación antes de que te lo hagan a ti primero. La confianza y comunicación es la base, además, no está mal bajar la guardia de vez en cuando.

Tu signo impide que nadie se interponga en su camino, pero tu necesidad de ser independiente y estar en movimiento puede ocasionar dejar a un lado la opinión de tu pareja, esto te hará parecer desconsiderado o indiferente.

La disciplina y habilidad para planificar con útiles en tu vida salvo en tus esfuerzos románticos. Te cuesta trabajo abrirte con las personas y no te permites ser espontáneo, por eso sueles ser emocionalmente reservado.

Tu signo trata de ver todo con lógica por lo que te preocupas profundamente por los hechos. Esto significa que gastas tu energía en pensar y no en sentir, es decir, eres frío y distante. El amor involucra principalmente al corazón más que la cabeza.

Tu signo es propenso a viajar al cielo cuando está enamorado y a veces ves amor donde quizá no hay nada. Por eso debes bajar a la realidad para asegurarte que tus sentimientos no se desgasten con quienes no valen la pena.

