Brandon Moreno afirma que es un gran error que el UFC no vaya a México: “Me siento culpable”

A pesar de que México tiene en estos momentos tres campeones activos, el UFC no anunció ninguna cartelera en el país, como se llegó a especular a principios de año. Por ello, Brandon Moreno dijo que era un gran error que la organización de MMA más famosa del mundo no fuera a suelo azteca en estos momentos.

En una entrevista con MMA Fighting, Moreno, campeón de peso mosca, aseguró que el UFC debería aprovechar el crecimiento que ha tenido el deporte en el país para promover eventos, pero sabe que el futuro podría haber una oportunidad.

“No sé. Obviamente, mucha gente me pregunta sobre esto. Me siento culpable. Es un gran error que UFC no vaya a México y aproveche el crecimiento del deporte allí. Veremos esta oportunidad en el futuro”, dijo.

Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko en el UFC 285 en marzo y tendrán la revancha en septiembre. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images.

Cabe destacar que México tiene tres campeones activos en el UFC son: Alexa Grasso y Brandon Moreno que poseen el cinturón de peso mosca, mientras que Yair Rodríguez ostenta el título interino de peso pluma. The Assassin Baby lo conquistó por segunda vez en enero, El Pantera en febrero y Grasso en marzo de este año. Además, la última vez que la compañía realizó un evento en territorio azteca fue en 2019.

Por los momentos, Brandon Moreno defenderá su título frente a Alexandre Pantoja en Las Vegas el 8 de julio en el UFC 290, evento donde Yair Rodríguez intentará destronar al campeón lineal Alexander Volkanovski. Por su parte, la revancha entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko fue confirmada para el 16 de septiembre en T-Mobile Arena en una cartelera que celebrará el Día de la Independencia de México.

The Assassin Baby, primer campeón de la UFC nacido en México, recuperó su título de peso mosca el pasado mes de enero al vencer al brasileño Deiveson Figueiredo en el UFC 283. Brandon Moreno, de 29 años, posee récord de 21 triunfos y 6 reveses como luchador profesional de las MMA.

