El legendario Claudio Suárez arremete contra César Montes por sus participaciones con la selección de México

Uno de los sectores en el que México tiene mayores variantes es en el defensivo. Hay varios futbolistas que pelean por un puesto en el once inicial de la selección mexicana. Antes de su expulsión ante Estados Unidos, César Montes era uno de los preferidos por el cuerpo técnico. Pero el exfutbolista mexicano Claudio Suárez no está convencido del aporte del “Cachorro”.

El Emperador cuestionó las decisiones de Diego Cocca al colocar a Montes. Suárez considera que el joven defensor del Espanyol no cuenta con las características de liderazgo de un zaguero central. El exfutbolista de El Tri comparó a César con Néstor Araujo y demostró tener más afinidad hacia el defensor de las Águilas del América.

“En este caso César Montes se lo tiene que ganar yo todavía no lo veo como el líder porque no lo he visto como titular, creo que Diego Cocca se equivocó porque en los partidos que se tuvieron de práctica contra Guatemala y contra Camerún puso a Néstor Araujo como central de líbero como líder y luego en el partido importante ante los Estados Unidos no lo pone de titular es más ni siquiera lo lleva”, dijo Suárez a ESPN.

Un cambio de Jaime Lozano en El Tri

A diferencia de la gestión de Diego Cocca en la selección mexicana, Claudio Suárez considera que Jaime Lozano debe entregar más confianza a sus jugadores. Esta petición está relacionada con los cambios de piezas entre los partidos. El Emperador considera contraproducente que los futbolistas no se sientan con un puesto seguro en el once inicial y esto es algo que, a su juicio, debería hacer Jimmy.

“Esos detalles yo creo que es importante que el técnico y el directivo transmita la confianza a ciertos jugadores y siempre debes de tener una base de jugadores en toda la zonas del campo para poder obtener ese sostén en el equipo”, concluyó.

Suárez jugó 177 partidos con El Tri. JACQUES DEMARTHON- Getty Images.

