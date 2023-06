Estados Unidos se reivindica en la Copa Oro con Goleada ante San Cristóbal y Nieves

La Selección de Estados Unidos sacó a relucir todo su poderío y goleó a San Cristóbal y Nives con marcador de 6-0 en su segunda presentación en la Copa Oro luego de debutar con un gris empate a un gol con el seleccionado de Jamaica.

De esta forma el equipo de las barras y las estrellas sumó sus primeros tres puntos en la presente edición de la Copa Oro con una contundente demostración que los coloca como los grandes favoritos que eran antes de comenzar el citado torneo de la Concacaf.

Reynolds saca un derechazo para el 2-0 😍 ¡Golazo!



Jesús Ferrreira se lució con un hat-trick en el partido y Djordje Aleksandar Mihailović colaboró con dos goles, todo esto sumado a la anotación de Bryan Reinolds que colaboró para la causa estadounidense para redondear la goleada del equipo de las barras y las estrellas.

Saint Kitts and Nevis, un equipo no afiliado la FIFA, no tuvo nunca capacidad de respuesta ante un equipo estadounidense que salió por todas ya que sabía que su primera presentación había dejado mucho que desear.

Roldán baja la pelota y Mihailovic la manda guardar ¡6-0! 😎



En la primera mitad el equipo estadounidense anotó la cantidad de cuatro goles y ya encaminaba el encuentro ante un equipo de San Cristóbal y Nieves que tan solo veía pasar la avalancha de las barras y las estrellas y así fue como se encaminaban los primeros tres puntos.

En la segunda mitad con goles de Jesús Ferreira y Aleksandar Mihailović al minuto 50 y 79 respectivamente, cerraron la goleada de los dirigidos técnicamente por BJ Callaghan. La próxima jornada Estados Unidos se enfrentará a Trinidad y Tobago mientras que San Cristóbal y Nieves con nueve goles en contra y ninguno a favor, se verán las caras contra la Selección de Jamaica.

