La Opinión Hoy: Adiós a “La dama del buen decir”, Talina Fernández

La famosa conductora mexicana, Talina Fernández, murió a los 78 años, tras ser ingresada de urgencia a un hospital de la Ciudad de México.

La también madre de Mariana Levy fue hospitalizada de emergencia durante la madrugada de este miércoles 28 de junio y tras complicaciones de salud, pereció, así lo informó su hijo, Jorge “Coco” Levy, al programa “La mesa caliente”.

El encargado de dar la noticia de su deceso fue el conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y dio a conocer en “De primera mano”, quien era madre de la fallecida actriz Mariana Levy, que fue llevada a un nosocomio en la Ciudad de México debido a un cuadro grave de leucemia.

Esta situación la llevó a permanecer en terapia intensiva donde no resistió y pereció a los 78 años de edad, quien fue egresada de la facultad de enfermería, pero nunca ejerció.

La famosa conductora fue llamada “La dama del buen decir”, quien se destacó en la industria por su talento ante las cámaras como conductora en programas como “La Cosquilla”, “Mujeres, mujeres y algo más”, “En punto”, “Punto final” y “Contacto directo”. También brilló en telenovelas como “Las gemelas”, “Muchachita” y “Tenías que ser tú”.

Se consideró una de las primeras presentadoras del matutino “Hoy” y tuvo su propio programa de radio llamado “Talinísima” que estuvo al aire por más de 20 años.

Hace algunos meses el cantante escocés Lewis Capaldi anunció que padece el Síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico que le provoca tics y el no poder seguir cantando en momentos de estrés o intensa emoción. El pasado fin de semana, durante su show en el festival de Glastonbury, él perdió la voz mientras interpretaba su éxito “Someone you loved”, pero sus fans -que están al tanto del problema- corearon el tema hasta el final.

Debido a todo ello, Lewis recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores en un largo mensaje que dejará los escenarios por el resto de este año para centrarse en su enfermedad, pero continuará con la promoción de su álbum Broken by desire to be heavenly sent: “Siento mucho hacerles saber que me voy a tomar un descanso de hacer giras en el futuro… La verdad es que aún estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi Tourette, y el sábado se hizo obvio que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud física y mental, para que pueda seguir haciendo todo lo que amo por mucho tiempo”.