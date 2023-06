Llegada de Érick Gutiérrez a las Chivas de Guadalajara es “inminente” para el Apertura 2023, según reportes

Érick Gutiérrez será el flamante refuerzo de las Chivas de Guadalajara para el Apertura 2023 de la Liga MX, esto debido a que los reportes indican que el conjunto mexicano ha llegado a un acuerdo con el PSV Eindhoven en las últimas horas.

Al menos así lo indica la información revelada por Erick López de TUDN. Dicha fuente explica como es que la directiva del Guadalajara comandada por Fernando Hierro cerró un acuerdo con el equipo de los Países Bajos, para así llevarse la ficha del jugador azteca.

Erick Gutiérrez, jugador mexicano con los colores del PSV de Países Bajos. Foto: MAURICE VAN STEEN – Getty Images.

Pese a que Gutiérrez tiene un contrato con el conjunto hasta el 2025, el nuevo arreglo entre PSV y Chivas, le permite salir del conjunto, aunque para lograr esto el elemento deberá reportar a los exámenes médicos para finiquitar la transferencia.

En un inicio, el jugador quería continuar con su carrera en Europa, motivo por el cual no le colocó mucha atención a las Chivas. No obstante, al no tener ninguna oferta en el ‘viejo continente’, Gutiérrez decidió aceptar la oferta del rebaño sagrado, conjunto que solo inició un sondeo para conocer la actualidad del mediocampista, que ahora está a nada de ser su refuerzo bomba del mercado.

Erick Gutiérrez (d), mediocampista mexicano con la playera del PSV Eindhoven de Países Bajos. Foto: JEROEN PUTMANS/ANP – Getty Images.

Guti se sumará a los refuerzos ya presentados Ricardo Marín y Oscar Whalley como las caras nuevas del conjunto tapatío para el Apertura 2023.

En la experiencia del jugador de la Selección Mexicana podemos ver como el mediocampista jugó en Europa desde el 2018 y fueron cinco años de aventura en el Viejo Continente con 141 partidos jugados, 12 goles y 12 asistencias.

