Niños inmigrantes de Florida también protestaron contra la ley SB 1718 de DeSantis: “Tenemos miedo”

A horas de que entre en vigor la ley SB 1718 de Ron DeSantis, más de 10 mil inmigrantes salieron a las calles de Florida para protestar en contra de la controvertida propuesta del aspirante a la Casa Blanca

Familias completas, entre ellos niños, marcharon 5 millas bajo un sol ardiente, con el único propósito de ser escuchados.

Telemundo quien formó parte de esta caravana, tuvo la oportunidad de entrevistar a niños hijos de inmigrantes, quienes con un profundo pesar dijeron sentir miedo y tristeza por todo lo que está pasando.

Entre lágrimas, Michael, un menor de no más de 10 años, dijo tener miedo por todo lo que le pueda pasar a él y a su familia ahora que entre en vigor la ley SB 1718.

“Tengo miedo”, dijo el pequeño ante el micrófono del medio antes citado, al tiempo que se limpiaba las lágrimas con su camisa.

“Es muy triste, muchas familias han perdido sus trabajos. Me siento mal por ellos”, agregó Michael.

Otra menor, que fue identificada como Daniela Ortega, tampoco pudo evitar llorar ante las cámaras por todo lo que se avecina.

“No queremos salir de aquí. Hemos vivido toda nuestra vida aquí. Es triste saber que se nos va a acabar la felicidad de vivir aquí”, señaló.

Y es que la ley SB 1718, considerada como una de las más antiinmigrante de todo el país, busca sanciones severas a quienes contraten e incluso transporten a un inmigrante irregular.

“Criminalizan a las personas que aman y que conocen a las personas indocumentadas. Por poner un ejemplo: si yo y mis primos decidimos que vamos a ir a ver un juego de futbol o vamos a visitar a la familia a Carolina del Norte al regresar a la Florida, yo me puedo ver con un delito de segundo o tercer grado (que lleva una condena) de hasta 15 años en la cárcel”, señaló Yareliz Méndez Zamora quien forma parte del grupo Coalición inmigrante de Florida.

Y es que la ley que firmó el gobernador DeSantis el pasado 10 de mayo especifica que las licencias de conducir y permisos emitidos por otros estados exclusivamente para inmigrantes no autorizados no serán válidos en Florida, por lo que se solicitará a los oficiales de la ley citar a un conductor con licencia no válida especificada y emitir una multa.

En el estado también se penalizará a quienes transporten a personas inmigrantes, por lo que “una persona que, a sabiendas y deliberadamente, transporta a este estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha ingresado a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su ingreso ilegal de otro país comete un delito”.

La SB 1718 también pide a los empleadores privados con más de 25 o más empleados que formen parte de E-Verify, una página que ayuda a los empleadores a conformar si alguien es elegible para trabajar en el país.

Será el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida el encargado de hacer cumplir el requerimiento de E-Verify y aquellos que violen la ley serán acreedores a multas de hasta $1,000 dólares, mientras que para los trabajadores se considerará como delito grave usar una identificación falsa para conseguir empleo.

