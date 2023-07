¿Vaticinó el combate? Jermell Charlo imploraba meses atrás por ‘Canelo’ Álvarez como rival con picantes mensajes

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprendió al mundo al del boxeo cuando el pasado viernes anunció su combate contra Jermell Charlo cuando todos esperaban que el elegido fuese Jermall. Tras este hecho, han trascendido del gemelo, quien ya en el mes de mayo se pedía al mexicano como rival.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, Charlo, sin saberlo, manifestaría y vaticinaría el duelo ante ‘Canelo’ con una frase que incluso se usó como promoción en el lanzamiento del evento.

“Indiscutido contra indiscutido, a la mier**”, dijo Jermell, quien también afirmó, basándose en el último combate de Álvarez contra Ryder, que el tapatío no podría ganarle si mostraba el mismo rendimiento.

“¡A la mier!” (…) esa pe no me puede ganar con esa última actuación de mier**”, sentenció. “Estoy en 150 (libras), ganaré un poco de peso. El pequeño Charlo peleará con quien sea. Nunca he esquivado a nadie ni vendido humo. Eso puede ser algo grande en el boxeo. Etiqueten a Eddie Hearn”, declaración que cumplió, pues subirá de 154 libras a 168.

Realmente quería esa pelea

Un mes antes de su Instagram Live, Charlo fue entrevistado por Brian Custer en el podcast ‘The Last Stand’ y declaró que la mejor pelea que podía disputar en su carrera era contra Saúl Álvarez. “Jermell Charlo contra Canelo (…) puede darse fácilmente. Yo tomaría esa pelea fácilmente”.

¿Por qué contra Jermell y no contra Jermall?

Jermall Charlo. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Problemas personales habrían sido el motivo por el que Jermall Charlo se bajó de la pelea contra ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas, Nevada, el 30 de septiembre y delegó la responsabilidad en su hermano, de acuerdo con lo relatado por Chris Mannix, reportero de Sports Illustrated y narrador de DAZN.

“Jermall Charlo, según le han informado a Sports Ilustrated, sigue lidiando con problemas personales que le han vuelto difícil entrenar de forma adecuada para una pelea con ‘Canelo’. Tomará su lugar su hermano Jermell, campeón indiscutido de las 154 libras, quien ahora enfrentará al ‘Canelo’ en septiembre”, escribió en Twitter.

El ahora nuevo contrincante es actual campeón de peso mediano y viene de vencer al argentino Brian Castaño en mayo de 2022.

