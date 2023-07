Camila Cabello posa en la cama, dejando ver su ropa interior

Foto: Matt Winkelmeyer for The Recording Academy / Getty Images

Camila Cabello ha cautivado a sus más de 67 millones de seguidores en Instagram tras compartir una colección de fotos en las que aparece en la cama, usando una playera azul y dejando ver su ropa interior; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Hasta pronto”.

Tras su segundo rompimiento con Shawn Mendes la cantante de 26 años se fue de vacaciones a París, y desde ahí publicó fotos que la muestran muy sexy, posando en un balcón mientras usa una blusa blanca y una minifalda gris con la que presumió sus largas piernas. El post lleva más de 300,000 likes. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Recientemente se dio a conocer que tras la promoción de su álbum Familia Camila terminó su contrato con Sony Music, y ahora su próxima producción musical será para la compañía Universal. Mientras tanto, se ha dedicado a grabar algunos comerciales y publicar en sus redes sociales; hace unos días acudió a un evento en Nueva York y modeló un elegante vestido negro con encaje, compartiendo posteriormente fotos tomadas en el cuarto de hotel donde se hospedó. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

