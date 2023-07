Malas noticias para el campeón: Tigres confirmó la lesión de André-Pierre Gignac y no reveló tiempo estimado de recuperación

Tigres de la UANL no tuvo el mejor arranque posible en el Apertura 2023 de la Liga MX, pues no solo pudo rescatar un empate 1-1 ante Puebla, sino que comenzó el torneo sin su máxima figura, André-Pierre Gignac, delantero francés que no jugó debido a una lesión.

El máximo goleador histórico del equipo no pudo jugar debido a una lesión, la cual fue confirmada por el mismo club y terminó encendiendo las alarmas del conjunto felino de cara a las próximas fechas del torneo, al igual que las próximas competencia del cuadro regio.

André Pierre Gignac, delantero francés histórico de los Tigres de la UANL en la Liga MX. Foto: JULIO CESAR AGUILAR – Getty Images.

Foto: Getty Images

Aunque el francés se había entrenador con normalidad, Tigres saltó sin él en el cotejo disputado el pasado sábado, lo que llamó la atención de todos los seguidores del equipo. Posteriormente, el mismo día, el conjunto de la UANL confirmó en redes sociales la lesión sufrida por Gignac que lo marginó de su debut en el Apertura 2023.

“A André-Pierre Gignac se le diagnosticó un traumatismo en el muslo y cadera izquierda. Su reintegración al trabajo grupal queda sujeta a evolución”, informó el club durante el primer tiempo ante la Franja.

REPORTE MÉDICO @christusmx



A André-Pierre Gignac se le diagnosticó un traumatismo en el muslo y cadera izquierda. Su reintegración al trabajo grupal queda sujeta a evolución. pic.twitter.com/wOfSEQ9xkB — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 2, 2023

Sin duda alguna, esta es una mala noticia para el equipo regio, pues no contar con su máxima figura en el ataque no le ayudará a mantener el ritmo competitivo que se necesita en la Liga MX para quedarse en los puestos más importantes y así asegurarse un cupo en la siguiente ronda del torneo, todo esto en busca del bicampeonato de la Liga MX.

Nicolás Ibáñez fue quien tomó el puesto del lesionado Gignac en el compromiso, y el que seguramente tome el lugar del francés durante su lesión. Además, el exjugador de Pachuca logró anotar el gol que le entregó el empate definitivo en el tiempo añadido a Tigres sobre Puebla.

Nicolás Ibáñez celebrando un gol durante el partido de la jornada 1 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, entre los Tigres de la UANL y el Club Puebla, celebrado en el estadio Universitario. Foto: Imago7/ Juan Ángel Ovalle.

Gignac, se une en la lista de lesionados en donde ya se encuentra Sebastián Córdova, elemento que sufre de pubalgia, una molestia física que le aqueja desde uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana, previos al debut en la Copa Oro 2023.

Como resultado, Córdova estará fuera de acción entre 4 y 6 semanas, por lo que podrá jugar nuevamente con los Tigres en la jornada 6 ante Pumas UNAM, siempre y cuando Robert Dante Siboldi, estratega del conjunto felino, lo crea prudente.

André-Pierre Gignac, goleador de Tigres UANL de la Liga MX. Foto: Lorena Barba – Imago 7.

Foto: Imago7

