Mánager de Dmitry Bivol dice que Canelo Álvarez utilizó la revancha como fachada para engañar a los fanáticos

Vadim Kornilov, mánager de Dmitry Bivol, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez solo utilizó el nombre y el tema de la revancha contra el ruso como una fachada para que engañar a los fanáticos.

“Como dije antes, Canelo hablando de la revancha de Bivol siempre fue solo una fachada para que los fanáticos creyeran”, dijo en declaraciones a Boxing Scene.

Antes de la pelea del mexicano con John Ryder el pasado mes de mayo, el mánager de Bivol había expresado que, aunque los fanáticos querían ver este enfrentamiento, Canelo Álvarez evitaría a toda costa la revancha con el ruso.

“Tanto Eddie Hearn, como los fans y DAZN quieren la revancha, es atractiva, Canelo perdió la primera claramente y por ello quiere vengarse, pero no creo que el Team Canelo realmente la quiera; incluso, harán todo por evitarla y honestamente no los culpo”, indicó Kornilov en una entrevista con The Ring.

Dmitry Bivol derrotó por decisión unánime a Canelo Álvarez en mayo de 2022 en Las Vegas, Nevada. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que Canelo Álvarez dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras después de vencer a John Ryder, oferta que Dmitry Bivol rechazó porque ya lo había vencido en esa categoría, por lo que le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. El tapatío se opuso y las negociaciones se enfriaron. Luego buscó una pelea con Badou Jack, pero un desacuerdo en el peso puso fin a esta opción.

Ahora el campeón indiscutido de peso supermediano firmó un acuerdo de tres peleas con Premier Boxing Champions (PBC) y en el 30 de septiembre enfrentará a Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, en Las Vegas y no a su hermano Jermall como todo el mundo esperaba.

Dmitry Bivol, de 32 años, es monarca de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Dmitry Bivol podría pelear con estos dos rivales británicos tras descartar a Canelo Álvarez y Artur Beterbiev

· Dmitry Bivol quiere que lo escuchen y exige pelear por los cinturones de Canelo Álvarez: “Ahora las cosas han cambiado”

· Dmitry Bivol cuestiona las tácticas que utiliza Canelo Álvarez para promover sus peleas