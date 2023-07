Niurka Marcos arremete contra Wendy Guevara: “Ya deja de estar haciéndote pend***”

Niurka Marcos no se guardó nada y lanzó críticas contra Wendy Guevara. La reconocida vedette aconsejó a una de las grandes favoritas de ‘La Casa de los Famosos México’ que se involucre más en el juego, ya que de lo contrario podría convertirse en una de las próximas eliminadas y perder la oportunidad de coronarse como ganadora.

Marcos sigue muy de cerca el reality show de Televisa porque su hijo menor, Emilio Osorio, es uno de los participantes de la casa. Por esa razón la cubana expresó su “descontento” con la forma en que Wendy se ha desenvuelto en el programa.

La actriz de 55 años publicó un video en sus redes sociales donde critica la actitud y la estrategia que ha adoptado esta integrante del grupo ‘Las Perdidas’ dentro de ‘La Casa de los Famosos México’.

Wendy Guevara y Emilio Osorio han forjado una conmovedora amistad durante el primer mes de transmisión del reality, incluso Niurka Marcos ha expresado su apoyo a la influencer, pero ahora le lanza críticas.

“Yo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero, pero ya es hora de que deje de hacerse pend*** y ya tiene que ponerse a jugar. A todos los team Wendy, ojo, no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista, hacernos reír a todos, ya es hora de jugar”, dijo Niurka.

La vedette le pidió a la cantante de 29 años que deje “de estar pasando inadvertida” y comience realmente a jugar estratégicamente y sin intentar llevarse bien con el resto de los habitantes de la casa.

“Ya deja de estar pasando inadvertida y de llevarte bien con todo el mundo como Apio. Aquí no todo es válido, ya deja de estar haciéndote pend*** mamita, porque yo te quiero mucho, pero veo que estás tratando bien a toda la casa”, comentó.

Marcos expresó su descontento al escuchar que Guevara justificaba su nominación por estrategia y señaló: “No me gustó para nada que digas eso. Si no expresas lo que no te agrada de las personas, te verás muy desanimada y cobarde, a pesar de que tienes ese tipo de actitudes”.

Niurka advirtió a la carismática Wendy que no debería sentirse tan segura dentro de “La Casa de los Famosos México”. Le recordó que nadie es imprescindible y enfatizó que, si sigue con su actitud ligera y relajada, podría terminar decepcionando a la audiencia.

“Ya, dale. Ponte a jugar y déjate de payasadas. No seas mustia, tienes que tirarle bronca al otro lado, tienes que dar show de ese tipo, porque si no, no voy a querer que te pongan esa corona mamacita con la pena y no me quieres promocionando tu falsa corona”, sentenció.

#Niurka le dice pendeja, mustia, sin cojones a #Wendy @LaWendyGuevara



Quiere que los del #TeamWendy le calienten la cabeza para que se pelee con los de la casa#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/woffCAKQhY — MTY Check (@MtyCheck) June 30, 2023

Asimismo, la reconocida vedette cubana le agradeció a Wendy Guevara el cariño que muestra hacia su retoño dentro de la casa. Además, destacó que Juan Osorio le ofrecerá un papel en una telenovela y expresó su disposición para acogerla en Mérida, México.

“Este Juan le dará un papel en su telenovela y yo estoy dispuesta a darle un hogar aquí en Mérida, puesto que ella muestra tanto amor hacia mi bebé”, aseguró.

Sigue leyendo:

– Niurka Marcos se lanza en contra de Juan Osorio por no defender a su familia

– Niurka arremete contra Daniella Navarro y Nacho Casano tras su ruptura amorosa

– Niurka Marcos enciende el ventilador contra José Manuel Figueroa y lo califica como “pésimo amante”