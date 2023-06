Niurka Marcos enciende el ventilador contra José Manuel Figueroa y lo califica como “pésimo amante”

Luego de la polémica generada respecto a las supuestas dudas de José Manuel Figueroa sobre quién era el padre Emilio Osorio, hijo menor de Niurka Marcos con Juan Osorio, la vedette lo exhibió ante la prensa ventilando que alguna vez tuvo una aventura con él y que no le gustó en lo absoluto.

Fue justo en un encuentro con periodistas en la Marcha del Orgullo Gay realizada en México este fin de semana que la actriz reconoció que el hijo mayor de Joan Sebastian trató de disculparse por lo que dijo sobre Emilio.

“Nos comunicó un amigo en común que yo quiero mucho y ese amigo me dijo lo que él quería (José Manuel) darme una disculpa mañana, así le dije, mañana bajo los videos”, explicó con la naturalidad que caracteriza.

Pero la cosa no quedó allí pues ante los diversas cámaras recordó que en un momento de su vida tuvo un “romancito” con ella y que cuando habló de su retoño menor “se le olvidó” que a ella no le gustó para nada conocerlo y explicó lo que dijo hace días en redes sociales.

“Es una persona narcisista, yoísta, que nada más habla de él. Y yo me pasé ocho horas en su casa, o sea, la casa que le dejó su papá, y no hicimos más que estar sentado en la terraza, frente a la piscina, y yo con ganas de meterme a la piscina, de disfrutar la velada el fin de semana y el güey nada más hablaba de él y se puso a inventar canciones”, aseveró.

Según comentó, ella misma fue franca en ese momento y le dijo a José Manuel Figueroa: “me dio g*&va y le dije: ‘ya me quiero ir’; y dice: ‘ay, ¿por qué?’. ‘Porque nada más hablas de ti y porque no me encontraste el clítoris’. O sea, él nunca se preocupó porque yo tuviera un orgasmo”.

Pero para poner la cereza al pastel finalizó sus declaraciones calificándolo como un “pésimo amante”.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa que la enfureció?

En días pasados el cantante fue entrevistado por la prensa y le preguntó a los reporteros quién era el padre del joven de 20 años, quien es hijo del productor Juan Osorio con la actriz. Por años se ha especulado sobre supuestos amoríos de la vedette con Bobby Larios en 2003, tiempo en el que acababa de nacer el pequeño.

“Mi hijo sabe quién es su papá, porque cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido en ‘Velo de novia’, y su papá sabe quién es su hijo, pero tú no sabes donde metes el pi…, estúpido, por eso estás con la pende** esa que no tiene cerebro igual que tú”, comentó en ese momento.

