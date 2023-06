Novia de José Manuel Figueroa pide perdón a Maribel Guardia por transmitir en el funeral de su hijo

Marie Claire Harp, futura esposa de José Manuel Figueroa, pidió a Maribel Guardia que la disculpe por haber transmitido en vivo durante el funeral de Julián Figueroa.

El 11 de abril a las afueras de la casa de la actriz, la presentadora hizo un ‘live’ para su programa ‘Buenas Banda’ para detallar parte de lo que estaba ocurriendo a puerta cerrada en los actos fúnebres del cantante que murió a sus 27 años por un ataque al corazón.

Tras la transmisión se armó una polémica porque seguidores de Maribel rechazaban el actor de Marie Claire y ella se defendió diciendo que lo hizo “sin ningún tipo de dolo”.

Ahora pide perdón a Maribel

A dos meses de lo ocurrido, la venezolana de 30 años envió unas palabras a la costarricense de 64 pidiéndole la perdone por su acción.

Ante el micrófono del programa ¡Siéntese Quién Pueda! dijo esta semana la modelo: “Perdón, perdón, fui una estúpida”.

“Si yo pudiera regresar el tiempo en este momento para poder tomar una decisión de si hacer ese ‘live’ o no, hubiera preferido no hacerlo”, aseguró la presentadora de televisión.

La novia del hermano de Julián Figueroa afirmó que haber realizado ese contacto en vivo en medio de ese doloroso proceso para Maribel Guardia “ha sido el peor error” que ha metido y que se encuentra “muy arrepentida”.

No pensó en los sentimientos de Maribel

Harp reconoció que en el momento no pasó por su mente lo que podía sentir el corazón de Guardia por actuar en medio de ese doloroso momento que atravesaba.

“La verdad, no debí hacerlo. (…) No sé en qué estaba pensando, no vi en ese instante las consecuencias que podían (pasar), no pensé en el corazón de Maribel”, admitió la modelo.

La prometida de José Manuel Figueroa confesó que no ha tenido oportunidad de sentarse a hablar con la actriz y cantante sobre lo que hizo ese día para explicarle sus razones.

“Ojalá tenga la posibilidad, y Dios me bendiga, de poder tomarme un café con ella y explicarle la situación. Maribel es una persona muy generosa y entiende todo el tema de las noticias y de la prensa, y siento que ella sabe”, dijo Marie Claire.

Asimismo, afirmó que su acto en el funeral de Julián Figueroa será “un karma” con el que cargará siempre.

