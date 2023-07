Penélope Cruz debutará como directora con un documental

Penélope Cruz cuenta con una sólida y premiada carrera como actriz, pero ahora dio a conocer que debutará como directora con un documental del cual no quiso dar detalles, pero que tardará dos años en estar listo para su estreno.

Durante una masterclass que se llevó a cabo en Biarritz, Francia, la protagonista de cintas como “Madres paralelas” y “Bandidas” comentó acerca del proyecto: “He estado esperando el momento adecuado, pero por ahora estoy produciendo y dirigiendo un documental que es realmente mi proyecto de pasión y me llevará un total de dos años más…El tema es muy importante. Requiere de paciencia, tiempo y muchas locaciones. Desafortunadamente no puedo compartirlo todavía, pero una vez que pueda hacerlo no dejaré de hablar de ello, porque tengo mucho que decir”.

Penélope acudió a Biarritz a promocionar la película “En los márgenes”, en la que además de actuar funge como productora. En septiembre se estrenará dentro del festival de Venecia la película “Ferrari”, dirigida por Michael Mann y en la que ella interpreta a la esposa de Enzo Ferrari (Adam Driver), fundador de la compañía de autos de lujo.

