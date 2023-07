Raúl Jiménez rechaza al Club América y seguirá en el Wolverhampton: “Estoy muy contento”

Finalmente Raúl Jiménez no regresará a las Águilas del América, sueño de la fanaticada azulcrema de disfrutar del regreso del goleador que tantas alegrías les regaló y le sigue regalando por su presencia en Europa.

No son rumores o exclusivas de la prensa, ha sido el propio Raúl Jiménez el que informó que le ha dicho que ‘no’ al América y a un hipotético regreso a la Liga MX luego del bajón de nivel y martirio que ha sufrido en Inglaterra en las últimas temporadas con el Wolverhampton.

Cuando parecía que saldría de la Premier League de Inglaterra, lo que incluyó un sonoro aplauso y dedicación de su afición, Raúl Jiménez da marcha atrás y dice que quiere cumplir con su contrato con el Wolverhampton.

“Tengo un año de contrato con Wolves, si lo tengo que cumplir lo voy a cumplir porque estoy muy contento con toda la gente, la afición y el equipo siempre me han tratado de manera increíble” Raúl Jiménez

En entrevista para TUDN, Raúl Jiménez también se refirió al interés del América. Si bien no dio un portazo completo a regresar a la Liga MX, dejó muy claro que al club azulcrema no lo tiene en el panorama.

“En mi cabeza ahorita mismo está seguir en Inglaterra, seguir en el máximo nivel y sé que puedo seguir haciéndolo, sé que tengo las capacidades para para hacerlo y espero que ahora con esta operación que me hice pueda seguir mejorando (…) Me veo regresando en América porque es algo que me gustaría y sé que sería algo muy bueno para terminar mi carrera”, explicó el ‘lobo’ mexicano.

A pesar de las intenciones del delantero de 32 años de seguir en Inglaterra, queda ver cuáles son los planes de la directiva de su club en si contar con sus servicios, especialmente del entrenador Julen Lopetegui.

El estratega español no contó con Jiménez al llegar a mitad de temporada. Si bien el mexicano venía de varias lesiones y falto de lesión, no estuvo presente ni en la banca durante varios encuentros.

Raúl está DE REGRESO 🔥. ¡Hay que darle la bienvenida al Lobo Mexicano! 🐺🇲🇽 pic.twitter.com/dG0TLIKysN — Wolves Español (@WolvesEspanol) July 2, 2023

Por lo pronto, el de Tepeji del Río ya se reportó a los entrenamientos del Wolverhampton, algo anunciado y celebrado por el propio club a través de sus redes sociales en español, más no en la principal en inglés.

