Ricardo ‘Tuca’ Ferretti estalla de rabia en rueda de prensa y excluye a periodistas que la cubrían virtualmente

Fiel a su estilo explosivo y su fuerte carácter, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti volvió a dar la nota cuando en la rueda de prensa post partido tras la derrota 2-0 de Cruz Azul ante Atlas, explotó y mostró su molestia con algunos periodistas que no estaban presentes en la sala. También se negó a contestar sus preguntas y abandonó la conferencia. Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en el Estadio Jalisco tras caer ante Atlas. Foto: Sandra Bautista/Imago7

El particular momento tuvo su origen cuando al DT le informaron que las preguntas que faltaban por responder correspondían a miembros de la prensa que aún no habían podido salir del palco del Estadio Jalisco, razón por la cual plantearían sus dudas o cuestionamientos a través de la plataforma Zoom.

Esto generó un gran enfado en Ferretti, a quien trataron de explicarle que esta modalidad sigue siendo utilizada en este recinto deportivo y tiene su génesis en de la pandemia por covid-19. Desde entonces, varios profesionales de la comunicación siguen trabajando y cubriendo ruedas de prensa virtuales.

“Triste nada más, el resultado para Atlas es justo”, fue el único comentario del veterano estratega antes del controversial momento. Posteriormente, desprendió toda su molestia diciendo: “Yo solo voy a contestar a los que están aquí. Para esto vinieron”, afirmó mientras un encargado de comunicaciones le ponía en contexto sobre la situación. “Lo que pasa es que nos enlazamos mediante Zoom, los medios de comunicación ya están conectados”.

“¿Y por qué no bajan?”, preguntó. “A ver, esto ya se acabó, esto ya se acabó. No entiendo por qué no están, hay 25,000 personas ahí adentro en la tribuna. ¿Por qué no pueden bajar a entrevistarme?”, expresó. El diálogo se desarrolló en medio de las alegaciones del empleado de comunicaciones, con quien zanjó el debate retirándose de la sala. “Entonces que bajen”, sentenció.

Con goles de Eduardo Aguirre y Aldo Rocha, Atlas arruinó el estreno de Cruz Azul en la primera jornada del Torneo Apertura 2023. Ahora, los de Ferretti se verán las caras ante Toluca en la siguiente fecha.

