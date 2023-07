Tiroteo en Baltimore deja 2 muertos y decenas de heridos

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo 2 de julio en la ciudad de Baltimore dejó como saldo 2 muertos y decenas de heridos, informan las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas en el vecindario de Brooklyn Homes de esta ciudad del estado de Maryland tras recibir múltiples llamadas de emergencia que reportaban el tiroteo.

“Cuando llegaron los oficiales identificamos a varias víctimas con heridas de bala… Nuestros corazones y oraciones están con las familias y amigos de estas víctimas, así como con la comunidad en toda nuestra ciudad”, señaló el comisario Richard Worley en una conferencia de prensa.

Al llegar al lugar del incidente, donde se realizaba una fiesta, los elementos de la policía encontraron a una mujer adulta sin vida y otra más fallecida de sexo masculino, además de contabilizar al menos a 28 heridos, tres de ellos de gravedad, los cuales fueron llevados a hospitales más cercanos.

Por su parte el Centro Médico de la Universidad de Maryland, a través de un comunicado, señaló que 12 personas estaba siendo atendidas en su centro de trauma y 4 más se encontraban en el departamento de emergencias pediátricas.

“Es una tragedia absoluta que no tenía que suceder… Este fue un acto imprudente y cobarde que sucedió aquí… Quiero que los responsables me escuchen, escúchenme bien claro, no nos detendremos hasta encontrarlos y los encontraremos“, mencionó el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, también durante la conferencia de prensa.

Hasta el momento las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de los hechos y determinar las causas que motivó a cometer los crímenes.

Con información de agencias AFP y Reuters.

