Deontay Wilder asegura que si Andy Ruiz no acepta la pelea su relación con PBC podría terminar

Tras diferencias en las negociaciones con respecto a la bolsa de la pelea, Deontay Wilder sigue instando a Andy Ruiz para que acepte el contrato enviado por su equipo porque, si decide no hacerlo, su relación con Al Haymon y Premier Boxing Champions (PBC) podría terminar.

En una entrevista con 78SPORTSTV, Wilder indicó que Ruiz está llevando su carrera al suelo y aseguró que si las negociaciones fracasan el mexoamericano no se volverá a ver en la escena del boxeo. Expresó que está cansado de que los peleadores no sean agradecidos con él.

“Puedo decirte ahora mismo que si este trato fracasa, esta será la mejor (oportunidad) que jamás tendrán, si este trato fracasa con él, nunca lo volverás a ver en la escena del boxeo, especialmente ahora en PBC. A decir verdad, estoy harto y cansado de bendecir a estos peleadores que no me muestran gratitud. No están siendo lo suficientemente agradecidos”, dijo.

Andy Ruiz y su padre quieren negociar el contrato enviado por Deontay Wilder. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images.

“Digamos la verdad sobre Andy Ruiz. Sabemos que estaba a punto de arruinarse, estaba a un día de ser desalojado (de su casa) y nosotros, Al Haymon, porque estoy en su equipo, lo salvamos. Lo contratamos para pelear conmigo, para mantenerme ocupado. Por la forma en que lo está haciendo, va a terminar su carrera, la va a llevar directamente al suelo“, expresó.

Cabe destacar que el padre de Andy Ruiz indicó que no han firmado el contrato enviado por Deontay Wilder porque la única forma para que se lleve a cabo el enfrentamiento es que la repartición de la bolsa sea 50-50, ya que no aceptarán el 70-30 que el excampeón estadounidense les está ofreciendo.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses. Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

