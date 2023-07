El IRS advierte a los contribuyentes sobre una nueva estafa de reembolso enviada por correo

Este lunes el Servicio Interno de Impuestos (IRS) advirtió a los contribuyentes sobre una nueva estafa de reembolso “no reclamado” enviada por correo, la cual podría ser utilizada por ladrones de identidad.

Según la agencia tributaria, la carta enviada a través del servicio postal en un sobre de cartón, incluye información de contacto que de acuerdo con el IRS no es el número telefónico correcto, con el fin de que los contribuyentes compartan datos personales como: número de teléfono celular, número de Seguro Social, tipo de cuenta bancaria, ruta bancaria incluso imágenes de la licencia de conducir.

Para que las personas estén alertas ante la estafa, el IRS detalló que el encabezado de la carta destaca que la misma tiene “relación con su reembolso no reclamado”, y la manera en la que está redactada puede mostrar si es falsa o no, un ejemplo de ello es la información inexacta que tiene sobre los plazos para la declaración de impuestos, la mezcla de fuentes o extraña puntuación.

Para Danny Werfel comisionado del Servicio Interno de Impuestos “este es solo el último de una larga serie de intentos de ladrones de identidad que se hacen pasar por el IRS con la esperanza de engañar a las personas para que proporcionen información personal valiosa para robar identidades y dinero, incluidos los reembolsos de impuestos”, dijo.

Werfel mencionó además que dichas estafas pueden llegar por medios de postales especiales, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros. Por lo tanto, sugirió a los contribuyentes estar atentos ante las señales que aconseja el IRS.

Además, advirtió no hacer clic en comunicaciones no solicitadas que afirmen ser del IRS, ya que la agencia no iniciará un contacto con algún contribuyente por mensaje de texto, correo electrónico, o redes sociales. En caso de ser víctima pueden denunciar la estafa de phishing a través de phishing@irs.gov o al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y al Centro de Quejas de Delitos en Internet.

Sigue leyendo: