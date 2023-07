Greta Gerwig podría dirigir dos películas de la saga “The chronicles of Narnia”

La realizadora estadounidense Greta Gerwig podría ser la encargada de dirigir dos películas basadas en la serie de libros “The chronicles of Narnia”, con las que comenzaría una saga producida por la plataforma de streaming Netflix.

Hasta el momento no se sabe si Gerwig (de 39 años y quien nominó al premio Oscar por las películas “Lady Bird” y “Little women”) escribiría los guiones de los filmes. Netflix adquirió en 2018 los derechos para adaptar las novelas de C.S. Lewis, 13 años después de que la compañía Disney llevara a la pantalla grande “The chronicles of Narnia: The lion, the witch and the wardrobe”; los buenos resultados de esa cinta dieron pie a la adaptación de otras dos novelas del escritor británico.

El 21 de julio se estrenará en Estados Unidos “Barbie”, la más reciente película de Greta, en la que actúan Margot Robbie y Ryan Gosling. Ella también escribió el guión de la cinta “Snow White” de Disney, que llegará a los cines en marzo de 2024.

