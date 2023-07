Las compañías de seguros seguirán aumentando las primas este año

De acuerdo con el corredor de reaseguros Gallagher Re este año la cobertura para las compañías de seguros seguirá aumentando por lo que esto podría afectar el costo de asegurar su casa, propiedad o empresa ante pérdidas catastróficas.

Según Gallagher Re estos precios han aumentado hasta un 50% en su cobertura en lo que va del 2023, asimismo indicó que Florida cuenta con la tasa más alta de reaseguro creciendo hasta un 40% desde enero al mes de julio.

No obstante, el informe sugiere que “el sentimiento general es que los niveles de precios actuales son más que adecuados”. Pero, muchas compañías de seguros en los últimos meses han sido objeto de investigaciones tras detener sus ventas de cobertura sobre todo en California.

El análisis señala que en Luisiana también las aseguradoras se están mostrando más cautelosas teniendo en cuenta los innumerables daños en la última temporada de huracanes que afectó al estado. Por su parte, en Colorado las primas están aumentando debido a los incendios forestales al igual que en Oregón donde se temen que aumenten por el mismo problema ambiental.

Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, las aseguradoras no pueden aumentar las primas sin antes no ser notificado a los reguladores, las tarifas deben aprobarse previamente, pero llegará un momento en que será inevitable que los propietarios de vivienda no vivan los altos precios.

Se calcula que para finales de este año aumente a nivel nacional hasta un 7% el costo del seguro de vivienda y según S&P Global Market Intelligence las tasas para la cobertura de vehículos seguirán aumentando.

Sigue leyendo: