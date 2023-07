Padre de David Benavídez no cree que la pelea con Jaime Munguía suceda luego que su promotor dijera que son el lado A

Luego que el promotor de Jaime Munguía asegurara que son el lado A frente a David Benavídez, José Benavídez Sr. expresó que no cree que la pelea de su hijo con el nacido en Tijuana se vaya a realizar, pero no pierde las esperanzas.

En una entrevista con Fight Hype, el padre de Benavídez aseguró que Munguía todavía no llena estadios y piensa que las declaraciones del promotor Fernando Beltrán dan a entender que se están arrepintiendo de llevar a cabo el combate.

“No creo que la pelea con Munguía vaya a darse. Todo se veía bien, pero ahora su promotor está diciendo que ellos son el lado A y que venden más que David. ¿Qué te dice eso? Ya se están arrepintiendo“, dijo.

“No me lo tomen a mal, que sea Munguía ayuda, pero él no llena estadios todavía, no está a ese nivel, pero espero que pase y si no pasa, pelearemos con quien sea”, agregó.

Jaime Munguía debutó en las 168 libras con una victoria sobre Sergiy Derevyanchenko. Foto: Cortesía/Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Cabe destacar que Beltrán afirmó que con el único oponente que Jaime Munguía sería el lado B es con Canelo Álvarez, pero con todos los demás siempre serán el A.

“Siento que Jaime está para ser el A de la ecuación con cualquiera, excepto Canelo Álvarez, ahí aceptaríamos ser el B, pero con Berlanga, con Benavídez, el que me digan, estoy seguro que Jaime sería el A y de esa manera queremos proceder”, expresó en una entrevista con ESPN.

Tanto Benavídez como Munguía han expresado interés en enfrentarse, pero este desacuerdo podría ser un obstáculo para que realmente la pelea se materialice.

Jaime Munguía, también de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko tras una reñida pelea. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Edgar Berlanga ataca a Óscar de la Hoya tras oponerse a una pelea con Jaime Munguía: “Es un tipo loco”

· Entrenador asegura que Edgar Berlanga está al mismo nivel de Jaime Munguía: “Solamente hagan la pelea”

· Promotor de Jaime Munguía interesado en pelea con Edgar Berlanga, pero aclara: “Somos el A de la ecuación”