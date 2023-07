Promotor dice que Jaime Munguía no está al nivel de David Morrell y afirma que no “tiene nada que ofrecer” a David Benavídez

Luis de Cubas Sr., promotor de David Morrell, aseguró que Jaime Munguía no está al nivel del cubano y afirma que tampoco tiene nada que ofrecer contra David Benavídez si la posible pelea entre ambos se llevara a cabo.

En una entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Herald, De Cubas Sr. indicó que después de la actuación frente Sergiy Derevyanchenko, Munguía no está listo para Benavídez. El promotor dejó claro que siguen interesados en enfrentar al Monstruo Mexicano y está seguro de que Morrell puede vencerlo.

“No hay comparación entre Munguía y Morrell Jr., estamos hablando de dos niveles muy distintos de boxeo. El Munguía que peleó contra Derevyanchenko no tiene nada que ofrecer contra Benavídez. Morrell Jr. sí le puede ganar a Benavídez, si no fuera así, no estaríamos buscando este combate con tanta fuerza. Porque quiero dejar esto bien claro: nosotros sí queremos pelear contra Benavídez”, dijo.

Jaime Munguía debutó en las 168 libras con una victoria sobre Derevyanchenko por decisión unánime. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Luis de Cubas Sr. señaló que sí hubo un acuerdo para pelear con David Benavídez y que habló personalmente con el equipo del mexoamericano, pero que no entiende qué paso y por qué de repente empezaron a mencionar a Jaime Munguía.

“No sabemos qué puede haber pasado ahí, pero sí había un acuerdo. Los boxeadores querían la pelea, los promotores querían la pelea. Yo hablé personalmente del tema con Sampson (Lewkowicz), con el padre de Benavídez. Pero de pronto, de la nada, aparece el nombre de Munguía. Realmente, es algo que no podemos entender”, expresó.

Cabe destacar que el co-promotor Sampson Lewkowicz confirmó a Dan Rafael para Fight Freaks Unite que David Benavídez y David Morrell se enfrentarían en octubre o noviembre en una cartelera de Premier Boxing Champions (PCB), pero el mexoamericano negó tal acuerdo, dijo que no pelearían y comentó su interés medir fuerzas con Jaime Munguía.

David Benavídez y Jaime Munguía expresaron interés en enfrentarse. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

A pesar del interés de Munguía y Benavídez, el padre del Monstruo Mexicano afirmó que la pelea podría no darse después de las declaraciones de Fernando Beltrán donde afirma que contra el campeón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) serían el lado A.

El campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), David Morrell solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut. Por su parte, David Benavídez viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

A su vez, Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko tras una reñida pelea. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

