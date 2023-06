David Morrell ataca a David Benavídez por rechazar la pelea y preferir a Jaime Munguía: “Soy el verdadero monstruo”

David Morrell atacó a David Benavídez luego que desmintiera que tenían un acuerdo para pelear y prefiriera a Jaime Munguía. El cubano expresó su molestia y afirmó que a partir de ahora deben llamarlo a él ‘El Monstruo’ y no al mexoamericano.

De acuerdo con las declaraciones publicadas por Boxing Scene, Morrell aseguró que el campeón interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CBM) está huyendo de una pelea entre ambos porque tiene miedo y llamó cobardes a la familia Benavídez.

“A partir de ahora mi nuevo apodo es ‘El Monstruo’. Seré referido como el padre del Equipo Benavídez. José Sr. no quiere la pelea. Habla mucho, pero claramente quiere pelear contra Munguía como se ve en todas sus entrevistas recientes. El hijo bocazas José Jr. tampoco ha dicho una palabra. Entonces, quiero que el pequeño José salga públicamente y diga que le tiene miedo al Monstruo Morrell“, dijo.

David Benavídez afirmó que no había ningún acuerdo con David Morrell. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Te doy 24 horas para que le digas al mundo la verdad, pequeño. O haré una entrevista diaria sobre los cobardes que llaman los Benavídez. Tu nombre es Bandera Roja quizás porque corres cuando hay peligro. No uses más mi nombre, cancela toda tu mercadería y deja de mentirle a la gente. Soy el verdadero Monstruo. Mi mensaje para Benavídez es… Estoy listo para todas esas per***. Que crezcan algunas pelotas y démosle a los fanáticos la pelea que quieren ver. Su apellido es una desgracia”, añadió.

Cabe destacar que el promotor Sampson Lewkowicz confirmó a Dan Rafael para Fight Freaks Unite que David Benavídez y David Morrell se enfrentarían en octubre o noviembre en una cartelera de Premier Boxing Champions (PCB). Tras circular la noticia, el Monstruo Mexicano negó tal acuerdo y dijo que en estos momentos está interesado en pelear con Jaime Munguía.

“No hay ninguna pelea acordada con Morrell. Ayer vi que decían que yo ya acordé la pelea, pero es la primera vez que veo eso. No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diciendo que nosotros acordamos pelear. Yo no he visto nada, yo no me he puesto de acuerdo con nada“, declaró en una entrevista con Fight Hype.

David Benavídez, cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés. Por su parte, el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), David Morrell solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· David Benavídez enfrentará a David Morrell en octubre o noviembre: “Tenemos un acuerdo”

· Padre de David Benavídez prefiere a Dmitry Bivol o Jaime Munguía antes que a David Morrell

· “No vamos a pelear”: David Benavídez desmiente que haya un acuerdo para enfrentar a David Morrell